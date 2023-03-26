MAGAZİN
26 Mart 2023 - 09:45

Survivor'ı bırakmıştı! Berdan Mardini altına dolara değil parasını oraya yatırıyor! Böyle servetine servet katıyormuş!

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından olan Survivor'un bu seneki yarışmacıları arasındaki Berdan Mardini zorlu şartlara dayanamadığından yarışmadan ayrılma kararı aldı. Şarkıcı Mardini, parasını dolar yerine farklı yatırım aracında değerlendirdiğini açıkladı.

MAGAZİN
26 Mart 2023 - 09:45
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Survivor'ı bırakmıştı! Berdan Mardini altına dolara değil parasını oraya yatırıyor! Böyle servetine servet katıyormuş!


Survivor şartlarına sadece 15 gün dayanabilen Berdan Mardini İstanbul'a dönmesiyle beraber eski eşiyle olan velayet savaşı tekrar gündeme geldi. Mardini'nin tarz değişikliğine giderek yeni imajı dikkatleri çekerken magazin gündeminde yer aldı. Açılışta objektiflere takılan Mardini, lüks tüketimden vazgeçtiğini duyurdu.

berdan mardini yatırım aracı



Türkücü Berdan Mardini yeni yatırım aracını açıklarken ev ve otomobillerini satarak kozmetik markasına yatırdığını söyledi. Sevilen isim aynı zamanda yaptığı açıklamalarda ben de bilirdim paramı dolara yatırıp rahat hayat sürmeyi ama vatanıma fayda sağlayacak yatırımları tercih ediyorum sözleri dikkatleri çekti. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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