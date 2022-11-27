MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 20:27

Survivor İlayda Şeker 'Şeker' gibi gelin oldu! İkinci düğünde paralar havada uçuştu, ünlü isimler akın etti!

Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi. İkinci düğünlerini yapan çiftin Antalya'daki düğününe ünlü akını oldu. İşte düğünden kareler.

MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 20:27
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Survivor İlayda Şeker 'Şeker' gibi gelin oldu! İkinci düğünde paralar havada uçuştu, ünlü isimler akın etti!


Survivor 2021’e damga vuran yarışmacılar İsmail Balaban ve İlayda Şeker dünyaevine girdi. Ünlü isimler geçtiğimiz hafta önce nişan yapmış, ertesi gün de Nevşehir’de düğün yapmışlardı. Ünlü çiftin yakın arkadaşlarının düğünde neden yer almadığı merak edilirken bir düğün haberi daha geldi.

Survivor’da şampiyon olan İsmail Balaban, şampiyon olduktan sonra gönlünü yarışmacı arkadaşı İlayda Şeker’e kaptırdı. Çiftin ilk düğünü Nevşehir’de gerçekleşirken ikinci düğün de Antalya’da yapıldı. Düğünleri için paraya kıyan çiftin düğününde de paralar havada uçuştu.

Survivor çifti ikinci kez düğün yaptı



Survivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmaya nişanlı olarak katılmış ve arkadaşlarını düğününe davet etmişti. Ancak yarışma sırasında nişanlısı ve ailesi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yarışma henüz bitmeden nişan attılar.

Ilayda şeker

İsmail Balaban Survivor’dan şampiyon olarak çıktı. yarışmadayken yakın oldukları pek bilinmeyen çiftin daha sonra sevgili oldukları iddia edilmiş, ardından da birlikteliklerini ilan etmişlerdi.

Geçtiğimiz hafta bir gün nişan yapan, ertesi gün de düğün yapan çift ikinci düğünlerini Antalya’da yaptı.

Sevenleri düğüne akın etti

 

ilayda şeker

Ünlü çiftin ilk düğünü İlayda Şeker’in baba evi Nevşehir’de gerçekleşmişti. Antalya’da ikinci kez düğün yapan çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. İkinci düğünleri için kesenin ağzını açan çiftin düğününe Survivor yarışmacıları Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan gibi eski yarışmacılar da katıldı.

ilayda şeker

Çiftin düğününde hem kendileri hem aileleri hem de arkadaşları hiçbir masraftan kaçınmadı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde düğünde bol bol etrafa para saçıldığı görüldü.

ilayda şeker

İlayda Şeker ve İsmail Balaban’ın Antalya’daki düğününden kareler sosyal medyada yayınlandı. Çiftin düğününün yanı sıra İlayda Şeker’in gelinliği çok beğenildi. Başındaki tacı, saçları ve gelinliği ile sevenlerinden tam not alan Şeker, soyadı gibi “ Şeker “ bir gelin oldu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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