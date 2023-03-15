Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç, son paylaşımında takipçilerini şaşırttı. Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yanaç'ın tesettüre girdiği anlar, videolu paylaşımıyla gündeme oturdu. 1.2 milyon takipçisi bulunan genç isim, hazırlık aşamalarını hikaye kısmında takipçileriyle paylaşarak "Çok güzel bir şey geliyor" notunu düştü. Paylaşımı kısa sürede gündem olan Yanaç, beğeni ve eleştirilerin hedefi oldu.
MAGAZİN
15 Mart 2023 - 17:13
Survivor'ın en güzel kadınıydı! Aycan Yanaç kapandı: Türbanlı halini görenler gözlerine inanamadı
Aycan Yanaç, popüler bir televizyon programı olan Survivor'daki performansıyla tanınan bir isim. Son zamanlarda, sosyal medya hesabından tesettüre girdiği anları paylaşarak hayranlarını şaşırttı.
MAGAZİN
15 Mart 2023 - 17:13