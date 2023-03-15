Survivor'ın en güzel kadınıydı! Aycan Yanaç kapandı: Türbanlı halini görenler gözlerine inanamadı













Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç, son paylaşımında takipçilerini şaşırttı. Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yanaç'ın tesettüre girdiği anlar, videolu paylaşımıyla gündeme oturdu. 1.2 milyon takipçisi bulunan genç isim, hazırlık aşamalarını hikaye kısmında takipçileriyle paylaşarak "Çok güzel bir şey geliyor" notunu düştü. Paylaşımı kısa sürede gündem olan Yanaç, beğeni ve eleştirilerin hedefi oldu.