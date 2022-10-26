MEDYA
26 Ekim 2022 - 23:10

Survivor'ın eski yarışmacısından üzen haber! Bileklerini kesti...

Survivor'ın eski yarışmacılarından Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

MEDYA
26 Ekim 2022 - 23:10
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Survivor'ın eski yarışmacısından üzen haber! Bileklerini kesti...


Survivor’ın eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, yarışmadan sonra Acun Ilıcalı ile papaz olmuştu. Yarışmanın en renkli isimlerinden olan ve akıllarda “ Daçmin koş “ repliği ile kalan Tarlacı’dan gelen haber tüm sevenlerini üzdü. Survivor’dan sonra Acun Ilıcalı ile ters düşen ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerle de biliniyordu.

Cezaevinde bileklerini kestiği iddia ediliyor

2011 yılında Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren ve seyircinin dikkatini çeken Taner Tolga Tarlacı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla halen konuşulmaya devam ediyordu. Türkiye’nin tanıdığı isimlerden biri haline gelen Tarlacı, yarışmanın sona ermesiyle Acun Ilıcalı hakkında zehir zemberek açıklamalar yapmıştı.



Türkiye’de dahil olduğu suçlar nedeniyle Güney Kıbrıs’a yerleşse de yine de Türkiye’de gündem olmaya devam ediyordu. Hatta yayınladığı videolardan birinde Acun Ilıcalı’ya küfür etmesi magazin gündemine oturmuş ve uzun süre konuşulmuştu.

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Onur Akay Medya’nın haberine göre, Survivor’ın eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı cezaevinde bileklerini keserek intihar etmeye kalkıştı. Gardiyanlar tarafından son anda fark edilen Tarlacı, kurtarılarak tedavi altına alındı.

Bileklerini keserek hayatına son vermek isteyen Taner Tolga Tarlacı, Rum gardiyanlar tarafından fark edildikten sonra cezaevi doktorunun yanına çıkarıldı ve burada ilk müdahalesi yapıldı. İki gün boyunca müşahede altında kalan isim, iyileşmesinin ardından yeniden koğuşuna döndü.

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Türkiye’de uzun süredir ortalıkta görünmeyen Survivor yıldızının, geçtiğimiz Haziran ayında kesici aletle gasp etme suçu nedeniyle cezaevine girdiği de böylelikle öğrenildi. Taner Tolga Tarlacı’nın şu an koğuşunda olduğu ve iyileştiği biliniyor.

Taner Tolga Tarlacı kimdir?

Taner Tolga Tarlacı, 2 Eylül 1984 yılında Almanya’da doğmuştur. Aslen Kayserilidir. Kendinden yaşça büyük olan ablasıyla birlikte hiperaktif bir çocukluk geçiren Tarlacı, 8 yaşına kadar Almanya’da eğitimine devam etmiştir.

Daha sonra ailesiyle birlikte Mersin’e taşınan 3T, 2012 yılında Girne Amerikan Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılından bu yana Kıbrıs’ta ikamet etmektedir.

Taner Tolga Tarlacı, Acun Ilıcalı’nın yapımcısı olduğu Survivor’ın 2011 yılındaki sezonunda yer almıştır. hareketli tavırları ve esprileriyle akıllara kazınan Taner Tolga Tarlacı daha önce de yine Acun Ilıcalı’nın Yetenek Sizsiniz adlı yarışma programına katılmıştır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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