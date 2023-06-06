Survivor Nagihan güneşin tadını çıkardı! Kusursuz fiziği ve fit vücuduyla dikkat çeken Nagihan Karadere bu kez şaşırttı







SURVİVOR'IN NAGİHANI GÜNEŞ BANYOSU YAPTI!







Katıldığı yarışma ile tanınan Nagihan Karadere, sosyal medyada paylaştıkları ile beğenileri üzerine toplamaktadır. Tatil pozunda fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Hangi yarışmacı beğenileri üzerine topladı? Tüm detaylar haberimizde.Survivor yarışması ile adını tanıtan yarışmacı Nagihan Karadere, sosyal medyada paylaştıkları ile beğenileri üzerine topladı. Tatilde verdiği pozda fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekti.Katılım sağladığı yarışma ile tanınan Nagihan, güzellik salonu açarak iş kadınlığına büründü. Milli atleet, Yavru Vatan'da tatil sezonunu başlattı. Girne'de mayokinisiyle poz verdi. Fit vücudu ile beğenileri üzerine çekti. Yarışmaya defalarca katılım sağlayan Nagihan Karadere, başarıları ile milyonlarca kitleye sahip oldu. Açtığı güzellik salonu ile ilgilenmeye devam etti. Katıldığı ödüllerde giydiği kostümlerle iddialı görünüşe büründü. Gözleri üzerine çeken milli atlet, yaz sezonunu açtığı paylaşımlarla dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tatil yapmayı tercih etti. Cesur pozları ile paylaşımda bulundu.