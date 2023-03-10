Survivor Nisa Bölükbaşı dekolteli poz verdi! Sosyal medya alev aldı... Beğeni butonu çöktü!







O YARIŞMACININ DEKOLTELİ POZU!







Survivor'da yarışan Nisa Bölükbaşı ardından tanınmıştı. Nisa Bölükbaşı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla büyük bir kitlenin dikkatini çekmektedir. Bu sefer dekolteli pozu ile isminden oldukça bahsettirdi. Nisa Bölükbaşı fotoğrafı hangisidir? Merak edilen detaylar haberimizde.Survivor 2020 ve 2022 Survivor All Star sezonunda yarışmacı olarak katılmıştır. Programın ardından tanınan biri olmuştur. Sosyal medya paylaşımları olay olan Nisa Bölükbaşı bu sefer dekolteli poz verdi.Survivor hareket, tavır ve performansı ile bilinen yarışmacıdır. Ardından özel hayatındaki durumlar da gündemde yer almıştı. Şimdi ise sporcu tarzıyla sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dikkatleri üzerine çekti. Bu dekolteli pozuna beğeni ve yorumlar yağdı.Yorumlar arasında : 'Yangın yeri hep buralar', 'Hayranım güzelliğine' diyenler de oldu.Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile aşk yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdılar.