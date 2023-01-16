Survivor Panorama’nın yeni sunucusu Evrim Keklik bakın kim çıktı... Hepimiz onu geçmişten yakınen tanıyoruz!







SURVİVOR PANORAMA'DA EVRİM KEKLİK RÜZGARI!







EVRİM KEKLİK KİM?

Survivor 2020 sezonunda yarışarak adını duyuran Evrim Keklik'in 2023 Survivor kadrosunda yer alması beklenirken o herkese ters köşe yaparak Survivor Panorama kadrosuna katıldı. Dün ilk bölümüyle ekrana gelen Survivor Panorama'da yeni sezon yarışmacılarının hayatları ele alınırken, yarışmacıların haftalık alacakları ücret de masaya yatırıldı.2020 sezonunda katıldığı Survivor programındaki tavırlarıyla dikkat çeken ve dobralığıyla adından söz ettiren Evrim Keklik artık Survivor Panorama sunucularından birisi.14 Mart 1991 doğumlu olan Evrim Keklik şuan 31 yaşındadır. Gazi Üniversitesi spor bilimleri fakültesi mezunu olan Keklik, on sene boyunca voleybol oynamış üniversiteden sonra ise futbola yönelmiştir. 2010-2011 sezonlarında Ereğli Belediyesi kadın voleybol kulübünde oynayan Keklik, yaşadığı sakatlıktan sonra sporu bırakmak zorunda kalmış ve bir süre yüzme antrenörlüğü yapmıştır.