Survivor 2020 sezonunda yarışarak adını duyuran Evrim Keklik'in 2023 Survivor kadrosunda yer alması beklenirken o herkese ters köşe yaparak Survivor Panorama kadrosuna katıldı. Dün ilk bölümüyle ekrana gelen Survivor Panorama'da yeni sezon yarışmacılarının hayatları ele alınırken, yarışmacıların haftalık alacakları ücret de masaya yatırıldı.
MAGAZİN
16 Ocak 2023 - 19:01
Survivor Panorama'nın yeni sunucusu Evrim Keklik bakın kim çıktı... Hepimiz onu geçmişten yakınen tanıyoruz!
Survivor yarışmasının 2023 sezonu dün akşam yayınlanan bölümle başladı. Yeni yarışmacılar ve yeni heyecanla ekrana gelen yarışma kadar yarışmanın kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama programı da düne damgasını vurdu. Survivor Panorama'nın sunucularında yapılan değişiklik seyirciyi şaşkına çevirirken aynı zamanda sevindirdi de.
MAGAZİN
16 Ocak 2023 - 19:01