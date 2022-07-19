Survivor Sabriye Şengül iddialı bikinili pozlarıyla gündemi salladı! Sabriye Şengül fiziği ile herkese 'bu sen misin' dedirtti













Sabriye'den bikinili poz

Türk kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül bikini pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinden büyük bir beğeni toplayan Şengül herkesi fiziği ile hayran bıraktırdı. Tv 8 ekranlarına gelen Survivor yarışmasında adını duyuran herkesin sevdiği Sabriye Şengül iddialı pozları ile gündemi salladı. Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve büyük hayran kitlesine ulaşan Sabriye Şengül geçtiğimiz günlerde süper mini elbisesi ile poz vermişti. Bu kez de ünlü isim bikinisi ile poz verdi ve takipçilerini hayran bıraktırdı.Son zamanların en dikkat çekici ismi Sabriye bikini pozu ile havasını attı. Sporcu olan Sabriye bunun yanı sıra televizyonda da ün kazandı. Bikini pozunu sosyal medyada paylaşan Sabriye, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri 'bu nasıl fizik' 'Bu ne hal Sabriye' diye yorumlarda bulundu.