Türk kickboksçu ve karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül bikini pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinden büyük bir beğeni toplayan Şengül herkesi fiziği ile hayran bıraktırdı. Tv 8 ekranlarına gelen Survivor yarışmasında adını duyuran herkesin sevdiği Sabriye Şengül iddialı pozları ile gündemi salladı. Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve büyük hayran kitlesine ulaşan Sabriye Şengül geçtiğimiz günlerde süper mini elbisesi ile poz vermişti. Bu kez de ünlü isim bikinisi ile poz verdi ve takipçilerini hayran bıraktırdı.
MAGAZİN
19 Temmuz 2022 - 16:46
Survivor Sabriye Şengül iddialı bikinili pozlarıyla gündemi salladı! Sabriye Şengül fiziği ile herkese 'bu sen misin' dedirtti
Survivor yarışması ile adını duyuran büyük bir kitleye ulaşan Sabriye Şengül'den iddialı bikini pozları geldi. Bikinili pozlarını paylaşan Sabriye'yi takipçileri tanıyamadı. İşte ayrıntılar.
MAGAZİN
19 Temmuz 2022 - 16:46