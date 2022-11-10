Survivor şampiyonu Cemal Can’dan şok eden itiraflar! “Psikolojik destek aldım”

Şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkan Cemal Can Canseven Survivor 2020 yarışmasında şampiyon olarak adını listeye yazdırdı. Sosyal medya fenomeni olarak oldukça başarılı bir ivme yakalayan Cemal Can 3.2 milyon takipçiye sahiptir. Survivor yarışmasından sonra bir süre ortalarda görünmeyen fenomen isimden herkesi şaşırtan açıklama geldi.
SURVİVOR HAKKINDA KONUŞTU2020 sezonunda ekranlara gelen Survivor yarışması şampiyonu Cemal Can, sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkıyor. 27 yaşında olan Canseven’in Instagram hesabında tam 3.2 milyon takipçisi bulunuyor. Son dönemlerde büyük işbirlikleri ve reklam anlaşmaları yapan ünlü isim, ciddi bir hayran kitlesine sahiptir.
Her geçen gün hayran kitlesini büyüten Cemal Can, Ceyda Düvenci'nin sunumu ile gerçekleşen"Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu. Survivor'da psikolojik olarak yıprandığını belirten Cemal Can, adadan dönmesi ile birlikte psikolojik destek aldığını belirtti. Ünlü fenomen Danla Bilic ile olan arkadaşlığı sayesinde adını duyuran Cemal Can, karakteristik özelliklerine de anlattı.Duygusal biri olduğunu hem Survivor'da hem de programda dile getiren Cemal Can, birçok kez ağlarken kameralara yansıdı. Ailesini çok özlediği için yapamayacağını düşünen Cemal Can, bu durumun ciddi psikolojik etkilerinin olduğunu belirtti.