Survivor şampiyonu Cemal Can’dan şok eden itiraflar! “Psikolojik destek aldım”

SURVİVOR HAKKINDA KONUŞTU











ODADAN ÇIKMADI

Şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkan Cemal Can Canseven Survivor 2020 yarışmasında şampiyon olarak adını listeye yazdırdı. Sosyal medya fenomeni olarak oldukça başarılı bir ivme yakalayan Cemal Can 3.2 milyon takipçiye sahiptir. Survivor yarışmasından sonra bir süre ortalarda görünmeyen fenomen isimden herkesi şaşırtan açıklama geldi.2020 sezonunda ekranlara gelen Survivor yarışması şampiyonu Cemal Can, sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkıyor. 27 yaşında olan Canseven’in Instagram hesabında tam 3.2 milyon takipçisi bulunuyor. Son dönemlerde büyük işbirlikleri ve reklam anlaşmaları yapan ünlü isim, ciddi bir hayran kitlesine sahiptir.Her geçen gün hayran kitlesini büyüten Cemal Can, Ceyda Düvenci'nin sunumu ile gerçekleşen"Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu. Survivor'da psikolojik olarak yıprandığını belirten Cemal Can, adadan dönmesi ile birlikte psikolojik destek aldığını belirtti. Ünlü fenomen Danla Bilic ile olan arkadaşlığı sayesinde adını duyuran Cemal Can, karakteristik özelliklerine de anlattı.Duygusal biri olduğunu hem Survivor'da hem de programda dile getiren Cemal Can, birçok kez ağlarken kameralara yansıdı. Ailesini çok özlediği için yapamayacağını düşünen Cemal Can, bu durumun ciddi psikolojik etkilerinin olduğunu belirtti.Ağdadan sonra normal hayatına döndüğünde 10 yıl geriye gittiğini ifade eden Cemal Can, adadan sonraki süreci yönetmek için bir karar aldığını dile getirdi. Cemal Can, "Baktım ki beni milyonlar takip ediyor. Oradayken haberim yoktu, önce dedim ki kendi psikolojimi doğru yürütmem lazım."sözlerini aktardı. Normal yaşantısına döndüğünde pek çok yerden teklif aldığını aktaran Cemal Can, teklifler havada uçuşurken özüne dönmesi gerektiği düşüncesine kapıldığını söyledi. Süreç içerisinde kendisini odaya kapattığını ve sadece ailesi ile vakit geçirdiğini aktaran Cemal Can, psikolog yardımı ile bu süreci atlattığını dile getirdi. Cemal Can, 'Odaya kapattım kendimi, sadece ailemle görüştüm. Sosyalleşme sıkıntısı yaşadım. Bir buçuk ay psikologdan destek aldım.' şeklinde konuştu.