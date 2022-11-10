GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 10:14

Survivor şampiyonu Cemal Can'dan şok eden itiraflar! "Psikolojik destek aldım"

Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven’den şoke eden itiraflar geldi. Katıldığı sezon yarışma finalinde sms birincisi olan fenomen isim sempatikliği ile sevilen isimler arasında yer alıyor.Sosyal medya fenomeni Cemal Can’dan 2 yıl sonra şaşırtan itiraflar geldi.

GÜNDEM
10 Kasım 2022 - 10:14
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Survivor şampiyonu Cemal Can’dan şok eden itiraflar! “Psikolojik destek aldım”


Şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkan Cemal Can Canseven Survivor 2020 yarışmasında şampiyon olarak adını listeye yazdırdı. Sosyal medya fenomeni olarak oldukça başarılı bir ivme yakalayan Cemal Can 3.2 milyon takipçiye sahiptir. Survivor yarışmasından sonra bir süre ortalarda görünmeyen fenomen isimden herkesi şaşırtan açıklama geldi.

SURVİVOR HAKKINDA KONUŞTU

2020 sezonunda ekranlara gelen Survivor yarışması şampiyonu Cemal Can, sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkıyor. 27 yaşında olan Canseven’in Instagram hesabında tam 3.2 milyon takipçisi bulunuyor. Son dönemlerde büyük işbirlikleri ve reklam anlaşmaları yapan ünlü isim, ciddi bir hayran kitlesine sahiptir.



Cemal Can'dan itiraf

Her geçen gün hayran kitlesini büyüten Cemal Can, Ceyda Düvenci'nin sunumu ile gerçekleşen"Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu. Survivor'da psikolojik olarak yıprandığını belirten Cemal Can, adadan dönmesi ile birlikte psikolojik destek aldığını belirtti.

Ünlü fenomen Danla Bilic ile olan arkadaşlığı sayesinde adını duyuran Cemal Can, karakteristik özelliklerine de anlattı.Duygusal biri olduğunu hem Survivor'da hem de programda dile getiren Cemal Can, birçok kez ağlarken kameralara yansıdı. Ailesini çok özlediği için yapamayacağını düşünen Cemal Can, bu durumun ciddi psikolojik etkilerinin olduğunu belirtti.

Cemal CAn Survivor

ODADAN ÇIKMADI

Ağdadan sonra normal hayatına döndüğünde 10 yıl geriye gittiğini ifade eden Cemal Can, adadan sonraki süreci yönetmek için bir karar aldığını dile getirdi. Cemal Can, "Baktım ki beni milyonlar takip ediyor. Oradayken haberim yoktu, önce dedim ki kendi psikolojimi doğru yürütmem lazım."sözlerini aktardı.

Normal yaşantısına döndüğünde pek çok yerden teklif aldığını aktaran Cemal Can, teklifler havada uçuşurken özüne dönmesi gerektiği düşüncesine kapıldığını söyledi. Süreç içerisinde kendisini odaya kapattığını ve sadece ailesi ile vakit geçirdiğini aktaran Cemal Can, psikolog yardımı ile bu süreci atlattığını dile getirdi. Cemal Can, 'Odaya kapattım kendimi, sadece ailemle görüştüm. Sosyalleşme sıkıntısı yaşadım. Bir buçuk ay psikologdan destek aldım.' şeklinde konuştu.

Cemal Can

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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