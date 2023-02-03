Survivor tarihinde bir ilk! Ada kurallarını hiçe sayan iki yarışmacı diskalifiye edildi







KONSEYDE 2 DİSKALİFİYE KARARI







Birçok ülkede çekilen Survivor, Türkiye'de de en çok izlenen yarışmalardan birisi. İzlenme rekorları kuran ve geniş seyirci kitlesine sahip olan Yunanistan'daki All-Star'ın çekildiği turnuvadan iki yarışmacının diskalifiye edildiği haberi izleyenleri şaşkına çevirdi.All-star formatının ekranlara getirildiği Yunanistan'da herkesi şok eden bir olay meydana geldi. Şampiyon adaylardan Asimina Chatsianreu ve Katerina Dalaka'nın yarışmadan diskalifiye edilmesi ülke çapında geniş yankı uyandırdı.Adaya kaçak cep telefonu soktuğu iddia edilen iki kişinin isimleri yarışmadan kısa sürede çıkarıldı. 2019 yılında şampiyon olan Katerina Dalaka'nın çok sayıda destekçisi olduğu belirtilirken Asimina Chatsiandrew'in en çok desteklenen isimlerden biri olduğu söylendi.