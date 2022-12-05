MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 15:07

Survivor Turabi'nin paylaşımına sessiz kalmadı

Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açmıştı aynı dönem yarıştığı yarışmacı Sahra Işık’tan tepki gecikmedi..

MAGAZİN
05 Aralık 2022 - 15:07
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Survivor Turabi’nin paylaşımına sessiz kalmadı


Yaptığı paylaşımlar ve agresif tavırlarıyla sık sık sosyal medyada gündem olan eski Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran yaptığı yeni paylaşımla yine sosyal medyada tepkilere yol açtı. Çoklu ilişki deneyimlemek istediğinden bahseden Turabi Çamkıran herkesi şoke etti. Turabi Çamkıran

İki kadınla birlikteliği deneyimledim şimdi yedi kadın istiyorum

Survivor yarışmasıyla ün kazanan Turabi Çamkıran yaptığı çirkin paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Survivor yarışmasında iki kadın yarışmacıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak ‘ Çocukluğumdan beri iki kadınla birlikte olmak isterdim. Bunu tecrübe ettim şimdiyse yedi kadın ile aynı zamanda birlikte olmak istiyorum. İleride hayatımda yedi kadın ile aynı zamanda evlilik yapmak ve zengin olmak istiyorum. Yedi eşli Turbo olup, Yedi Kocalı Hürmüzü geride bırakacağım’ dedi. Turabi Çamkıran

Fotoğrafta yer alan Sahra Işık sessiz kalmadı 



Sosyal medyada Turtabi Çamkıran’ın paylaştığı fotoğrafta bulunan Sahra Işık bu duruma sessiz kalmadı ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla fotoğrafı kaldırmasını istedi. Turabi bu paylaşım üzerine hemen fotoğrafı kaldırdı. Sahra Işık

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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