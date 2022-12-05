Survivor Turabi’nin paylaşımına sessiz kalmadı







İki kadınla birlikteliği deneyimledim şimdi yedi kadın istiyorum

Fotoğrafta yer alan Sahra Işık sessiz kalmadı







Yaptığı paylaşımlar ve agresif tavırlarıyla sık sık sosyal medyada gündem olan eski Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran yaptığı yeni paylaşımla yine sosyal medyada tepkilere yol açtı. Çoklu ilişki deneyimlemek istediğinden bahseden Turabi Çamkıran herkesi şoke etti.Survivor yarışmasıyla ün kazanan Turabi Çamkıran yaptığı çirkin paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Survivor yarışmasında iki kadın yarışmacıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak ‘ Çocukluğumdan beri iki kadınla birlikte olmak isterdim. Bunu tecrübe ettim şimdiyse yedi kadın ile aynı zamanda birlikte olmak istiyorum. İleride hayatımda yedi kadın ile aynı zamanda evlilik yapmak ve zengin olmak istiyorum. Yedi eşli Turbo olup, Yedi Kocalı Hürmüzü geride bırakacağım’ dedi.Sosyal medyada Turtabi Çamkıran’ın paylaştığı fotoğrafta bulunan Sahra Işık bu duruma sessiz kalmadı ve Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla fotoğrafı kaldırmasını istedi. Turabi bu paylaşım üzerine hemen fotoğrafı kaldırdı.