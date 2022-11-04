MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 17:42

Survivor Turabi, yerli Dan Bilzerian olma yolunda: Tangalı pozlar olay yarattı

Survivor ile ünlenen Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Tangalı kadınlarla fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 17:42
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Survivor Turabi, yerli Dan Bilzerian olma yolunda: Tangalı pozlar olay yarattı


Survivor yarışma programıyla ünlenen ve iki kez şampiyonluk elde eden Turabi Çamkıran magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Yurt dışına taşınan Çamkıran, orada da farklı yarışma programlarına katılarak Türkiye’deki ününü yurt dışına taşıdı. Sosyal medya paylaşımlarıyla hayatından kesitleri takipçilerine sunan Turabi, son paylaşımıyla ise şaşkınlık yarattı.

Turabi, yerli Dan Bilzerian olma yolunda

Survivor 2014 sezonunda tavırları ve akıllara kazınan sözleriyle ünlenen Turabi Çamkıran 2014’ün birincisi olmuştu. Ertesi yıl All Star kadrosuna dahil olan Turabi, 2015’te de birinci olarak Survivor tarihinde ilk kez iki şampiyonluğu olan isim oldu. Survivor’a üçüncü kez de katılan Turabi, bu kez sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.



Survivor macerası sona eren Turabi, şansını bir de yurt dışında denedi. Burada da çeşitli programlara katılarak şöhretini artıran ünlü isim, şimdilerde bizim tanıdığımız Turabi’den çok farklı bir hayat yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde “ Burada kimse bakire ölmez, hayat herkesi s…. “ notuyla birlikte tangalı kadınlarla poz verdi.

Instagram hesabından yarı çıplak kadınlarla pozlar veren ve bu karelerine özlü sözler ekleyen Turabi Çamkıran’ın paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu. Kendisine yapılan eleştirilere kulak asmayan isim peş peşe aynı tarzda paylaşımlar yapmaya devam etti.

İşte çok konuşulan o kareler:

turabi

turabi

Turabi’nin kadın ve çıplaklık dolu fotoğraf kareleri, ünlü fenomen Dan Bilzerian’a benzetildi. Dış görünüşü ile de Bilzerian’ı andıran Turabi’nin sosyal medyada takipçi sayısı her geçen gün artıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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