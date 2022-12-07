Survivor Turabi yine sosyal medyanın gündeminde













Survivor yarışmasının bilenen simalarından Turabi Çamkıran yaptığı paylaşımlar ve söylemlerle gündemde ki yerini hiç bırakmıyor. Bir kaç gün öncesinde yedi kocalı Hürmüz’ün yerini almak istediğini belirten ve sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Turabi Çamkıran şimdi de evlenmek istediği kadın profilini açıklayarak gündem oldu.Turabi Çamkıran sosyal medyada evlenmek istediği kadın kriterlerini paylaştı. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Eski efendi adamı özlediklerini söyleyen takiplerine karşı Turabi Çamkıran’dan herhangi bir cevap gelmedi.