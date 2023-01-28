Survivor Türkiye'de şimdi de kavga zamanı! O iki isim birbirine girdi! Acun ve Murat Ceylan bile zor ayırdı!







ADADA BÜYÜK TARTIŞMA







Dün akşam izleyicilerle buluşan ve Acun Medya'nın yapımlarını üstlendiği Survivor Türkiye'de yer yerinden oynadı. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor'da; iki farklı takım da oyunun galibi olabilmek için büyük mücadeleler yaşadı. Son olarak adadan ayrılan Aleyna'nın ardından yarışmaya yedekler de katılacaktı. Dikkat çekici yarışmacılar arasında yer alan Aziz'in kendi takımında çıkardığı kavga da sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Sık sık kavga çıkaran yarışmacının yaratmış olduğu tatsızlığın önüne kimse geçemedi. İşte detaylar...Aleyna Elibol'un yarışmadan ayrılmasından sonra yarışmacı Aziz, "Sürünün içerisinde bulunan kurtlardan bir tanesini aldım, dışarıya attım!" sözleri ekranlara yansıdı. Adada bulunan diğer yarışmacılarla anlaşamayan Aziz'in takım arkadaşları ile girmiş olduğu tartışma dikkatlerden kaçmadı. Özgür'ün takım arkadaşlarını yönlendirdiğini; Osman Can ve Tunga'nın ona yaverlik ettiğini ifade eden Aziz'e daha fazla katlanamayan Tunga; Harbiden bak seni sivilde yakalamayayım çocuk" sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. Oyun alanına gidildiği esnada da kavganın sürdüğü dikkatlerden kaçmadı.Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Kardelen Aziz'le yaşadığı tartışmadan dolayı "Benim burama kadar geliyor!" diyerek tepki gösterdiği görüldü. Aziz de "Algı yapamazsın Kardelen!" dedi. Kardelen de "Ne algısı ya!" sözleriyle tepkisini gösterdi. Bunun sonucu Aziz daha fazla sinirlenerek "Bana geliyorlar!" diyerek sesini yükseltiyor. Söylentiler doğrultusunda o zamanda Aziz'i sakinleştirmek için Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan da geliyor fakat Aziz yine de yapmak istediğini yapıyor.