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18 Kasım 2022 - 22:41

Survivor yarışmacıları kimler olacak? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023'de MasterChef yarışmacıları olacak mı?

Survivor’un yeni sezonunda yer alacak olan yarışmacılar ve yeni sezonunun hangi tarihte olacağı merak konusu olurken, önemli bir iddiaya yer verildi. MasterChef Türkiye'de arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlıklar ve hazırladığı yemeklerle ünlenen Burak Kaya'nın Acun Ilıcalı'nın dikkatini çektiği ve genç yarışmacının ekibe dahil olduğu bildirildi. Survivor 2023 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlıyor? Soruları ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlamış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

TV Programları
18 Kasım 2022 - 22:41
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Survivor yarışmacıları kimler olacak? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023'de MasterChef yarışmacıları olacak mı?


Survivor yeni sezon için tanıtım TV 8 ekranlarına gelmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın programın yeni sezon formatıyla ilgili açıklaması olay oldu. Şimdi TV8 izleyicileri, dünyanın en zorlu yarışması olan Survivor yarışmasının başlamasını bekliyor. Acun Ilıcalı'nın Masterchef Türkiye 2022 adaylarından Burak Kaya'nın dikkatini çektiği söyleniyor. Bu gelişmenin ardından MasterChef Burak Kaya'nın Dominik Cumhuriyeti'ndeki parkur oyunlarında nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor, MasterChef Türkiye finalinin ardından başlıyor.



Survivor'ın bu yıl Masterchef'in sona ermesinin ardından yeni bir sezona başlaması bekleniyor.

 Ocak veya Şubat 2023'te başlaması bekleniyor.

ACUN ILICALI'DAN 'SURVIVOR 2023' AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, Survivor 2023 başvurularının başladığını duyurdu.

Ünlü televizyoncu, Survivor'da pist performansı ve ada yaşamının ön planda olmasıyla bu yıl yarışmada önemli bir fark olduğunu kaydetti.

SURVIVOR 2023 KADROSU BELLİ Mİ?

Survivor 2023 yarışmacıları henüz belli değil. Ancak sosyal ağlarda sürpriz isimler var. Survivor 2023'te Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat ve müzisyen Yaren Alaca'nın olacağı düşünülüyor.

MASTERCHEF BURAK KAYA, SURVIVOR'DA MI YARIŞACAK?

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın bizzat Masterchef Türkiye yarışmacısı Burak Kaya'yı Survivor kadrosuna aldığı bildirildi.

MasterChef erkekler evine spor malzemeleri getiren Burak Kaya Survivor hazırlıklarına başladı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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