Survivor yarışmacıları kimler olacak? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023'de MasterChef yarışmacıları olacak mı?







SURIVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?







ACUN ILICALI'DAN 'SURVIVOR 2023' AÇIKLAMASI

SURVIVOR 2023 KADROSU BELLİ Mİ?

MASTERCHEF BURAK KAYA, SURVIVOR'DA MI YARIŞACAK?

Survivor yeni sezon için tanıtım TV 8 ekranlarına gelmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın programın yeni sezon formatıyla ilgili açıklaması olay oldu. Şimdi TV8 izleyicileri, dünyanın en zorlu yarışması olan Survivor yarışmasının başlamasını bekliyor. Acun Ilıcalı'nın Masterchef Türkiye 2022 adaylarından Burak Kaya'nın dikkatini çektiği söyleniyor. Bu gelişmenin ardından MasterChef Burak Kaya'nın Dominik Cumhuriyeti'ndeki parkur oyunlarında nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu. İşte detaylar...Survivor, MasterChef Türkiye finalinin ardından başlıyor.Survivor'ın bu yıl Masterchef'in sona ermesinin ardından yeni bir sezona başlaması bekleniyor. Ocak veya Şubat 2023'te başlaması bekleniyor.Acun Ilıcalı, Survivor 2023 başvurularının başladığını duyurdu. Ünlü televizyoncu, Survivor'da pist performansı ve ada yaşamının ön planda olmasıyla bu yıl yarışmada önemli bir fark olduğunu kaydetti.Survivor 2023 yarışmacıları henüz belli değil. Ancak sosyal ağlarda sürpriz isimler var. Survivor 2023'te Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Semih Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat ve müzisyen Yaren Alaca'nın olacağı düşünülüyor.Öte yandan Acun Ilıcalı'nın bizzat Masterchef Türkiye yarışmacısı Burak Kaya'yı Survivor kadrosuna aldığı bildirildi. MasterChef erkekler evine spor malzemeleri getiren Burak Kaya Survivor hazırlıklarına başladı.