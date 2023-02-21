Survivor yarışmacılarına deprem şoku! 6 yarışmacı apar topar geri döndü!







SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ ÖĞRENDİ Mİ







Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili büyük sarsıntılarla etkileyen deprem felaketi sonrasında televizyon yayın akışları durmuştu. Survivor yarışmacılarının depremi öğrenip öğrenmediği de merakla araştırılıyordu. Son gelen bilgilere göre Survivor yarışmacıları depremi öğrendi ve bazı yarışmacılar geri döndü. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem felaketi sonrasında 10 il büyük sarsıntılarla derinden etkilendi. Deprem felaketi sonrasında televizyon yayın akışlarına ara verildi ve tüm kanallarda deprem yayını yapıldı. Yayın akışlarının yavaş yavaş normale dönmeye başlamasıyla Survivor yarışmacılarının da depremi öğrendikleri yarışmanın fragmanından öğrenildi.Sosyal medya üzerinden bazı insanlar Acun'un bunu ekran önünde söylemesi tepkiyle karşılanırken bazı insanlar bunun normal olduğunu savundu. Edinilen bilgilere göre Survivor yarışmacısı Aysu'nun deprem felaketinde en yakın arkadaşını kaybettiği ve yarışmadan çekilmesinin söz konusu olduğu öğrenildi. Aysu Keskin 15 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Guard olarak milli sporcu olan Aysu Keskin, 1.77 boyundadır. 2023 senesinde Survivor yarışmasına Ünlüler takımından katılmıştır. Guard kariyerine 2013 senesinde TED Ankara Koleji'nde başlayan Keskin, Orduspor, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor, İzmit Belediyespor, Uludağ Basket Nilüfer BSD'da yer almıştır.