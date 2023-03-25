Magazin dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 'Survivor' adlı yarışma programında yer alan yarışmacılara yüzde 30 oranında bir zam daha yapıldığı açıklandı. Programa katılan yarışmacılar, artık daha yüksek ücretlerle yarışmalarına devam edecekler. Ilıcalı, yaptığı açıklamada, yarışmanın şu ana kadar büyük ilgi gördüğünü ve izleyicileri memnun etmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, programın bir sonraki sezonunda da yine birçok sürprizle izleyicilerin karşısına çıkacaklarını ifade etti.
MEDYA
25 Mart 2023 - 08:30
Survivor yarışmacılarına enflasyon zammı gibi zam! Birleşme partisi öncesi ortaya çıktı: Erken elenenler çok üzülecek!
TV8'in en çok izlenilen yarışma programlarından Survivor'ın yapımcısı Acun Ilıcalı, yarışmacılara ödenen tutarda zam uygulamaya karar verdi. İşte detaylar...
MEDYA
25 Mart 2023 - 08:30