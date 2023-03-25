Survivor yarışmacılarına enflasyon zammı gibi zam! Birleşme partisi öncesi ortaya çıktı: Erken elenenler çok üzülecek!







YÜZDE 30 ZAM!







Magazin dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 'Survivor' adlı yarışma programında yer alan yarışmacılara yüzde 30 oranında bir zam daha yapıldığı açıklandı. Programa katılan yarışmacılar, artık daha yüksek ücretlerle yarışmalarına devam edecekler. Ilıcalı, yaptığı açıklamada, yarışmanın şu ana kadar büyük ilgi gördüğünü ve izleyicileri memnun etmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, programın bir sonraki sezonunda da yine birçok sürprizle izleyicilerin karşısına çıkacaklarını ifade etti.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu televizyon kanalı TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasındaki yarışmacılara yapılan zam haberi gündemde büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde yarışmacılara %20 zam yapılmıştı ve birleşmeye kalan yarışmacılara da %30 oranında bir zam daha yapılacağı açıklandı. Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, Survivor yarışmacılarının program boyunca büyük bir fedakarlık ve emek gösterdiklerini belirterek, yarışmacılara yapılan zamın bir hak ediş olduğunu söyledi.