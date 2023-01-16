MAGAZİN
16 Ocak 2023 - 14:33

Survivor yarışmacısından üzen haber geldi! Dermansız hastalığa yakalandı! Nagihan gözyaşları ile hastalığını duyurdu!

Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin Survivor ile ilgili yaptığı açıklamalar Acun Ilıcalı'yı epey kızdırmıştı. Bu tartışmalar sonrasında Nagihan Karadere'den sevenlerine üzücü haber geldi. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
16 Ocak 2023 - 14:33
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Survivor yarışmacısından üzen haber geldi! Dermansız hastalığa yakalandı! Nagihan gözyaşları ile hastalığını duyurdu!
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Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin Acun Ilıcalı ile arasındaki tartışma gündem olmuştu. Nagihan Karadere ise bu olaylar sonrasında hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Nagihan Karadere'nin hastalığı nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NAGİHAN KARADERE'NİN HASTALIĞI NEDİR

Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde yeni başlayan Survivor sezonu ile ilgili 'her şey ve hepsi sahte' yorumlarında bulunmuştu. Acun Ilıcalı ise yarışma başlamadan önce katıldığı programda Nagihan Karadere'nin hangi özelliği ile birinci olacağını anlamadığını söylemişti. 



Nagihan Karadere Kanser Olduğunu Açıkladı

Nagihan Karadere bu tartışma sonrasında bağlandığı bir programda hasta olduğunu açıkladı. Nagihan Karadere'nin açıklamalarına göre 1 ay önce kanser olduğunu öğrenmiş, herkesin ekmeğiyle oynadığını belirtmiş ve annesinin bile bilmeyip daha yeni öğrendiğini söylemişti. Nagihan Karadere hastalığı için bütün sevenlerinden dua istedi.

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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