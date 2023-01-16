Survivor yarışmacısından üzen haber geldi! Dermansız hastalığa yakalandı! Nagihan gözyaşları ile hastalığını duyurdu!







NAGİHAN KARADERE'NİN HASTALIĞI NEDİR







Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin Acun Ilıcalı ile arasındaki tartışma gündem olmuştu. Nagihan Karadere ise bu olaylar sonrasında hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Nagihan Karadere'nin hastalığı nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde yeni başlayan Survivor sezonu ile ilgili 'her şey ve hepsi sahte' yorumlarında bulunmuştu. Acun Ilıcalı ise yarışma başlamadan önce katıldığı programda Nagihan Karadere'nin hangi özelliği ile birinci olacağını anlamadığını söylemişti.Nagihan Karadere bu tartışma sonrasında bağlandığı bir programda hasta olduğunu açıkladı. Nagihan Karadere'nin açıklamalarına göre 1 ay önce kanser olduğunu öğrenmiş, herkesin ekmeğiyle oynadığını belirtmiş ve annesinin bile bilmeyip daha yeni öğrendiğini söylemişti. Nagihan Karadere hastalığı için bütün sevenlerinden dua istedi.