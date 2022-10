Survivor Yasin Obuz resmen para basıyor! Yeni girişimi zengin etti

Survivor Yasin’e yarışmalar yaradı







Yasin Obuz kimdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programıyla ünlenen Yasin Obuz, yarışmadaki eğlenceli tavırları sonrasında Survivor’da yarışma imkanı bulmuştu. Survivor’ın hem normal sezonunda hem de All Star kadrosunda yarışan Yasin Obuz, yarışmaların sona ermesi ardından resmen zenginleşti.Survivor 2022 All Star kadrosunda yarışan ve uzun süre ekran karşısında kalan Yasin Obuz, yarışma sona erdikten sonra köşesine çekildi. Ünlenmeden önce Sirkeci’de pilavcılık yapan Obuz, kendine yeni bir işletme açtı.Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ancak sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasin Obuz, Masterchef ve Survivor’daki ününü paraya çevirdi. İstanbul’un en lüks mekanlarından biri olan Beşiktaş Akaretler’de hamburgerci açan Survivor Yasin’in işleri tıkırında gidiyor. Hamburgercisine yoğun ilgi olan ünlü isim, son zamanlarda resmen para basıyor.Geçtiğimiz aylarda ise Yasin Obuz’un Rusya’nın milyarder ailelerinden olduğu iddia edilen Anastasia Petrova ile aşk yaşadığı biliniyordu.Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır’da doğmuştur. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluk çağlarından beri spor ile ilgileniyor. İlk spor lisansını 1998 yılında alan Obuz, uzun bir süre de futbol oynadı.İlk ekran deneyimini Yemekteyiz yarışmasıyla yaşayan ünlü isim daha sonra Masterchef 2019’un kadrosunda yer aldı. Buradaki kendine has konuşma tarzı ve eğlenceli tavırlarıyla kendini izleyiciye sevdirmeyi başardı. Masterchef sona erdikten sonra kendini Survivor 2020’nin kadrosunda buldu. Burada da ekranlardaki yerini sağlamlaştırarak Survivor 2022 All Star biletini alma şansı kazandı. Yasin Obuz şimdilerde İstanbul’da açtığı hamburgercisini işletiyor.