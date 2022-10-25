MAGAZİN
25 Ekim 2022 - 02:47

Survivor Yasin Obuz resmen para basıyor! Yeni girişimi zengin etti

Masterchef ve Survivor yarışmalarıyla ünlenen Yasin Obuz, şimdilerde paraya para demiyor. Ünlü ismin yeni girişimi meyvelerini verdi.

MAGAZİN
25 Ekim 2022 - 02:47
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Survivor Yasin Obuz resmen para basıyor! Yeni girişimi zengin etti


Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programıyla ünlenen Yasin Obuz, yarışmadaki eğlenceli tavırları sonrasında Survivor’da yarışma imkanı bulmuştu. Survivor’ın hem normal sezonunda hem de All Star kadrosunda yarışan Yasin Obuz, yarışmaların sona ermesi ardından resmen zenginleşti.

Survivor Yasin’e yarışmalar yaradı

Survivor 2022 All Star kadrosunda yarışan ve uzun süre ekran karşısında kalan Yasin Obuz, yarışma sona erdikten sonra köşesine çekildi. Ünlenmeden önce Sirkeci’de pilavcılık yapan Obuz, kendine yeni bir işletme açtı.



Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ancak sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasin Obuz, Masterchef ve Survivor’daki ününü paraya çevirdi. İstanbul’un en lüks mekanlarından biri olan Beşiktaş Akaretler’de hamburgerci açan Survivor Yasin’in işleri tıkırında gidiyor. Hamburgercisine yoğun ilgi olan ünlü isim, son zamanlarda resmen para basıyor.

yasin obuz

Geçtiğimiz aylarda ise Yasin Obuz’un Rusya’nın milyarder ailelerinden olduğu iddia edilen Anastasia Petrova ile aşk yaşadığı biliniyordu.

Yasin Obuz kimdir?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır’da doğmuştur. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluk çağlarından beri spor ile ilgileniyor. İlk spor lisansını 1998 yılında alan Obuz, uzun bir süre de futbol oynadı.

survivor yasin

İlk ekran deneyimini Yemekteyiz yarışmasıyla yaşayan ünlü isim daha sonra Masterchef 2019’un kadrosunda yer aldı. Buradaki kendine has konuşma tarzı ve eğlenceli tavırlarıyla kendini izleyiciye sevdirmeyi başardı. Masterchef sona erdikten sonra kendini Survivor 2020’nin kadrosunda buldu. Burada da ekranlardaki yerini sağlamlaştırarak Survivor 2022 All Star biletini alma şansı kazandı. Yasin Obuz şimdilerde İstanbul’da açtığı hamburgercisini işletiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Mika Raun neden gözaltına alındı? Mika Raun kaç yaşında, cinsiyeti ne?
Mika Raun neden gözaltına alındı? Mika Raun kaç yaşında, cinsiyeti ne?
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ünlü olmak için sınırları zorlamış! Şöhret olma hikayesini duyanlar inanamıyor
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ünlü olmak için sınırları zorlamış! Şöhret olma hikayesini duyanlar inanamıyor
Onur Tuna'nın genç sevgilisi ortaya çıktı! Mahkum'un savcısı 25'lik aşkıyla poz verdi
Onur Tuna'nın genç sevgilisi ortaya çıktı! Mahkum'un savcısı 25'lik aşkıyla poz verdi
90'lı yılların en gözde mankenlerindendi! Sinem Üretmen neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşında?
90'lı yılların en gözde mankenlerindendi! Sinem Üretmen neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşında?
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı para dudak uçuklattı
Cesur pozları servet getirdi! Nihal Candan Onlyfans'ten kazandığı para dudak uçuklattı
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde sildi
Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde sildi
Son Haberler
İş kazalarıyla ilgili yeni düzenleme: Borçları siliniyor, aylık bağlanıyor
İş kazalarıyla ilgili yeni düzenleme: Borçları siliniyor, aylık...
Asgari ücretlileri heyecanlandıran zam açıklaması! Yüzde 50 zam ile o miktara yükselecek iddiası
Asgari ücretlileri heyecanlandıran zam açıklaması! Yüzde 50 zam...
İkinci el araçlara 'ikinci bahar' dönemi: Cep telefonlarından sonra fabrika çıkışlı yenilenmiş otomobil uygulaması başlatılıyor!
İkinci el araçlara 'ikinci bahar' dönemi: Cep telefonlarından sonra...
Mika Raun neden gözaltına alındı? Mika Raun kaç yaşında, cinsiyeti ne?
Mika Raun neden gözaltına alındı? Mika Raun kaç yaşında, cinsiyeti...
Beşiktaş Hatay'dan eli boş döndü: Hatayspor 2-1 Beşiktaş
Beşiktaş Hatay'dan eli boş döndü: Hatayspor 2-1 Beşiktaş
Ayda 395 lira taksitle 10.000 TL ihtiyaç kredisi TEB'de
Ayda 395 lira taksitle 10.000 TL ihtiyaç kredisi TEB'de
Atatürk Köprüsü'nde bakım-onarım çalışması! 4 saat trafik akışı sağlanmayacak
Atatürk Köprüsü'nde bakım-onarım çalışması! 4 saat trafik akışı...
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ünlü olmak için sınırları zorlamış! Şöhret olma hikayesini duyanlar inanamıyor
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ünlü olmak için sınırları zorlamış!...
Ehliyeti olanlar için duyuruldu: Son tarih ve ücret...
Ehliyeti olanlar için duyuruldu: Son tarih ve ücret...
Emekli promosyon tutarları Kasım'a güncelleniyor! İşte yeni rakamlar
Emekli promosyon tutarları Kasım'a güncelleniyor! İşte yeni rakamlar
Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönüyor!
Fatih Tekke, Süper Lig'e geri dönüyor!
Wout Weghorst sezonun en erken golüne attı
Wout Weghorst sezonun en erken golüne attı
ING Bank'tan faizsiz gibi faizle ihtiyaç kredisi! Başvuru ekranı açıldı
ING Bank'tan faizsiz gibi faizle ihtiyaç kredisi! Başvuru ekranı açıldı
Onur Tuna'nın genç sevgilisi ortaya çıktı! Mahkum'un savcısı 25'lik aşkıyla poz verdi
Onur Tuna'nın genç sevgilisi ortaya çıktı! Mahkum'un savcısı 25'lik...
Bu numaradan mesaj geldiyse her an hesaplarınız boşaltılabilir! Mesaja dikkat
Bu numaradan mesaj geldiyse her an hesaplarınız boşaltılabilir! Mesaja...