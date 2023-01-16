Suskun duran dolar o tarihte bir açılacak pir açılacak! İslam Memiş iddiasını ortaya koydu: Zirvelere hazır olun!







ONS ALTIN İKİ HAFTADA 80 DOLAR KAZANDIRDI







"REKORA DOYMAYAN BİR 2023 GÖRECEĞİZ"

"MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

"DÖVİZ BİR YATIRIM ARACI DEĞİL"

Gram altının fiyatı 1161 TL ile tarihi rekor seviyeye ulaştı. Ons altının fiyatı 1.923 dolar seviyelerinde seyrederken, çeyrek altın 1.932 TL'ye, Cumhuriyet altını ise 7.918 TL'ye yükselerek yeni rekorlara imza attı. Altının dünya genelindeki ons değeri ve USD/TL fiyatı yurt içi altın fiyatını etkiledi. Doların 18,80'de olmasıyla yurt içi aktivite arttı ve ons Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.Ons altın, küresel ekonomik yavaşlama ve ABD enflasyonunun faizlerin düşmesine yol açacağı beklentisiyle yükseldi. Federal Rezerv oranları. 2022'nin ilk çeyreğindeki kazancını yılın geri kalanında silerek yılı kârsız kapatan ons altın, yılın ilk iki haftasında kayıplarını ikinci yarısında silerek 80 dolar civarına yükseldi.Altın fiyatlarına ilişkin tahminler veren altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, "Son bir alanımız var, yukarı da ons altın tarafında bin 900 bin 915 dolar seviyesi gümüşün ons fiyatında 25 dolar seviyesi, Bitcoin’de 20 bin dolar seviyesi. Buralardan tekrar alım fırsatları gelebilir. Son bir yukarı yönlü atak ondan sonrada kar satışları beklediğimi söyleyebilirim" dedi."Altın ve gümüş fiyatları yıla hızlı başladı. Orta ve uzun vade de her zaman rekorları konuşmaya devam edeceğiz bu yıl için" diyen uzman isim, "Hem altın hem de gümüş fiyatlarında sık sık şu cümleyi duyacağız: Yeni rekorlar görüldü. Rekora doymayan bir 2023 yılı göreceğiz. Özellikle gümüş tarafında biliyorsunuz 2022 yılında herkes ‘gümüş yükselmiyor’ diyordu. Ama yılın sonunda bir baktık ki gümüşün gram fiyatı altının gram fiyatını geçti. 2022 yılında altının gram fiyatı yüzde 43 kazandırırken gümüşün gram fiyatı yüzde 45 kazandırdı. 2023 yılının gümüş yılı olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi."Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız şu ifadeleri kullandı: Biz sert düşüşlere ve sert yükselişlere müsaade etmeyeceğiz. Dolasıyla piyasaları kontrol eden bir sistem var karşımızda. Yine hem Merkez Bankası hem BDDK ve Maliye Bakanlığı kontrolü elden bırakmıyor" dedi."İç piyasalardaki dinamiklere baktığımız zaman krediler, yapılandırmalar, teşvikler destekler ve EYT gibi birçok konuda Türkiye Ekonomisini pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Dolar tarafından 2023 yılında çok da bir şey beklemediğimizi ifade edebilirim" "Doların alternatifi olan euro sterlin 2022 yılında dip seviyelere geriledi. Yılın son çeyreğinde alım yapanlar bugün kazandı. 2023 yılında farklı para birimlerine yatırım yapanların kazanacağını düşünüyorum. Dövizi bir yatırım aracı olarak görmediğimizi söyleyebilirim. Dolar karşısında tatbikî sterlin ve euro derim."