Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı

Süt dişlerinin temel fonksiyonları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Pedodonti Uzmanı Dr. Dilek Özge Yılmaz, “Süt dişlerinin temel fonksiyonu, çiğnemeyi, estetiği, konuşmanın gelişimini sağlamanın dışında yeni gelecek olan kalıcı dişlere rehberlik ederek onların doğru konumda sürmesi için lazım olan yeri korumaktır. Ancak, oklüzal rehberlikte; üst ve alt çenelerin büyüme oranları, parmak emme gibi kötü ağız alışkanlıkları, dişlerin boyut ve şekli, genetik özellikler gibi diğer faktörler ile çürük ve süt dişlerinin erken kaybı gibi çevresel faktörler de rol oynayabiliyor” dedi.