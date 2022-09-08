SAĞLIK
08 Eylül 2022 - 11:20

Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı

Süt dişlerinin fizyolojik olarak düşeceği zamana dek korunması gerektiğini belirten Pedodonti Uzmanı Dr. Dilek Özge Yılmaz, “Süt dişlerinin çürük, travma, ektopik erüpsiyon gibi farklı sebepler nedeniyle kaybedilmesi sonucu meydana gelen erken süt diş kayıpları hem süt ek olarak daimî dişlerin ark uzunluğunun kaybedilmesi, istenmeyen büyük azı ilişkisi, çapraz kapanış, artmış overjet-overbite gibi istenmeyen diş hareketlerine sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK
08 Eylül 2022 - 11:20
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Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı

Süt dişlerinin temel fonksiyonları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Pedodonti Uzmanı Dr. Dilek Özge Yılmaz, “Süt dişlerinin temel fonksiyonu, çiğnemeyi, estetiği, konuşmanın gelişimini sağlamanın dışında yeni gelecek olan kalıcı dişlere rehberlik ederek onların doğru konumda sürmesi için lazım olan yeri korumaktır. Ancak, oklüzal rehberlikte; üst ve alt çenelerin büyüme oranları, parmak emme gibi kötü ağız alışkanlıkları, dişlerin boyut ve şekli, genetik özellikler gibi diğer faktörler ile çürük ve süt dişlerinin erken kaybı gibi çevresel faktörler de rol oynayabiliyor” dedi.

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