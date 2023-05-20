YAŞAM
20 Mayıs 2023 - 23:00

Süt kaynatırken artık ocağın başında beklemeyeceksiniz! Sütün taşmaması için bunu yapmak yetiyor

Ocak üstünde en kolay taşan besin süt ile ilgili herkesin hayatını kolaylaştıracak bir tüyo geldi! Peki süt taşmaması için ne yapmak gerekiyor? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
20 Mayıs 2023 - 23:00
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Süt kaynatırken artık ocağın başında beklemeyeceksiniz! Sütün taşmaması için bunu yapmak yetiyor
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Ocakta kaynarken anlık şekilde taşmaya başlayan süt ile ilgili insanların başı dertte. Ancak sütün taşmaması için çok basit bir yöntem bulunuyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARTIK SÜTLERİNİZ TAŞMAYACAK

Süt taşmasını engellemenin en bilinen yöntemi tahta kaşık kullanmak olarak biliniyor. Bu yöntemle kaynayan süte bir emniyet kemeri takılmış gibi oluyor. Kapağı açık tencere üstüne yatay şekilde koyulan tahta kaşık sütün taşmasının önüne geçiyor. Aynı zamanda çiğ süt kaynatırken bilinmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. 



Sütleriniz Artık Taşmayacak

Süt kaynamadan önce temiz ince bir bezle süzülmesi gerekiyor. Sütün derin bir tencereye koyulmadan önce tencerenin az bir suyla çalkalanması gerekiyor. Bu şekilde sütün dibinin tutması engellenir. Süt kaynarken tencerenin iç kısmına az bir miktar tereyağı sürülürse de süt taşması önlenebilir. Sütün sürekli karıştırılarak kaynayana kadar pişirilmesi gerekiyor. Kaynadıktan sonra 5-10 dakika kadar kısık ateşte pişer. Bu şekilde pişirilen sütün içindeki vitamin ve mineraller kaybolmaz. Pişirilen sütün içinde herhangi bir bakteri ve toz olmaması için tencere kapağı kapatılır ve serin bir ortamda bekletilir. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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