Süt kaynatırken artık ocağın başında beklemeyeceksiniz! Sütün taşmaması için bunu yapmak yetiyor







ARTIK SÜTLERİNİZ TAŞMAYACAK







Ocakta kaynarken anlık şekilde taşmaya başlayan süt ile ilgili insanların başı dertte. Ancak sütün taşmaması için çok basit bir yöntem bulunuyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Süt taşmasını engellemenin en bilinen yöntemi tahta kaşık kullanmak olarak biliniyor. Bu yöntemle kaynayan süte bir emniyet kemeri takılmış gibi oluyor. Kapağı açık tencere üstüne yatay şekilde koyulan tahta kaşık sütün taşmasının önüne geçiyor. Aynı zamanda çiğ süt kaynatırken bilinmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor.Süt kaynamadan önce temiz ince bir bezle süzülmesi gerekiyor. Sütün derin bir tencereye koyulmadan önce tencerenin az bir suyla çalkalanması gerekiyor. Bu şekilde sütün dibinin tutması engellenir. Süt kaynarken tencerenin iç kısmına az bir miktar tereyağı sürülürse de süt taşması önlenebilir. Sütün sürekli karıştırılarak kaynayana kadar pişirilmesi gerekiyor. Kaynadıktan sonra 5-10 dakika kadar kısık ateşte pişer. Bu şekilde pişirilen sütün içindeki vitamin ve mineraller kaybolmaz. Pişirilen sütün içinde herhangi bir bakteri ve toz olmaması için tencere kapağı kapatılır ve serin bir ortamda bekletilir.