Süt parası nedir, kimler alabilir? 2022 süt parası ne kadar? Süt parası başvuru şartları ve gerekli evraklar







SÜT PARASI NEDİR?

SÜT PARASI BAŞVURU ŞARTLARI







SÜT PARASI BAŞVURU SONUCU ÖĞRENME

2022 SÜT PARASI NE KADAR?

SÜT PARASI NE ZAMAN YATAR?

BELEDİYE SÜT YARDIM BAŞVURULARI

BELEDİYE SÜT YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANIR?

2022 BELEDİYE SÜT YARDIM BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Belediyeler tarafından ailelere verilen fırsatlardan birisi de süt parasıdır. Süt parasından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuruların nereye yapılacağını ve aynı zamanda süt parası için gerekli evrakları araştırmaktadır. Peki, süt parası nedir, başvuru şartları nelerdir? İşte, süt parasına ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır4A ve 4B olarak çalışan ailelerde gerçekleşen doğumlarda SGK tarafından tek seferlik olarak emzirme ödeneği verilmektedir. Sigorta primleri yatırılmış olan her aileye verilen emzirme ödeneğinin yanı sıra bir de süt parası mevcuttur. Süt parası emzirme ödeneğinin yanı sıra sigortalı çalışan olmayıp yoksulluk sınırında bulunan kişilere verilmektedir. Her ay annenin hesabına yatırılan süt parası bebeğin gelişiminin eksik kalmaması adına verilmektedir.Doğumun canlı sonuçlanması Anne ve babanın T.C. vatandaşı olması, Anne ve babanın mavi kart sahibi olmaları, Anne babanın SSK ya da Bağkurlu olması, Emzirme ödeneği başvuru tarihinde çocuğun 5 yaşını doldurmamış olması, Anne babanın bebeklerinin doğumundan önce 120 gün için sigorta primlerinin yatırılmış olması gerekir.Süt parasından yararlanmak adına yapılan başvuruların sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odeme-goruntuleme adresi üzerinden sorgulama yapabilirler.Tüm yardımlara zam uygulaması yapılırken süt parasında da diğer senelere göre artış söz konusudur. 2022 yılı için ödenen süt parası 232 TL olarak kayıtlara geçti.Başvuru sonuçları 15 gün içerisinde belli olurken paralar ise hesaplara 1 ay içerisinde yatırılır. Ayın 8 ve 14 arasında yatırılan süt parasını anne PTT şubelerine giderek parayı çekebilir.Belediyeler tarafından verilen süt yardım parası emzirme ödeneğinin yanı sıra gerçekleşir. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere yani yoksullara verilen süt yardımı muhtaçlık sınırının altında kalanları hedef göstermektedir. Belediyeler ya da sosyal hizmetler tarafından başvuru gerçekleştiği gibi ALO 153 beyaz masa aranarak da başvuru oluşturulabilir.Bu yardımda öncelik verilen kişiler yoksullar olurken bu verilen nakit destek sayesinde yeni doğan bebekler gelişiminden geri kalmamaktadır. Süt yardım ödemeleri aylık kazancı asgari ücretin üçte birinin altında olanla verilirken aynı zamanda dul kadınlar, kronik hastalar ve kimsesizler başvuruda bulunabilir.-Başvuru formu, -Vukuatlı nüfus kayıt örneği, -Aile kirada oturuyorsa kira sözleşmesi, -Boşanmış olan aileler için boşanma mahkeme kararı, -Annenin kimlik fotokopisi, -Yeni doğan bebeklerin doğum raporu, -Bebeğin kimlik fotokopisi, -Geliri olmayan kişilerin SGK dan alınan gelirsizlik belgesi, -Geliri olan kişilerin SGK dan alınan gelir belgesi, -Muhtaç durumda olanların fakirlik belgesi, -Resmi nikah dışı doğan bebeklerin nüfus kayıt örneği.