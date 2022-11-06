YAŞAM
06 Kasım 2022 - 10:05

Süt parası nedir, kimler alabilir? 2022 süt parası ne kadar? Süt parası başvuru şartları ve gerekli evraklar

İnternet üzerinden sıklıkla araştırılan konulardan olan süt parası nasıl alınacağına ilişkin detaylar merak konusu olmaktadır. Süt parası nedir? 2022 süt parası ne kadar? Süt parası için gerekli evraklar nelerdir? Süt parası başvurusu nasıl yapılır? İşte, süt parası başvuru şartları ve detaylar haberimizde

YAŞAM
06 Kasım 2022 - 10:05
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Süt parası nedir, kimler alabilir? 2022 süt parası ne kadar? Süt parası başvuru şartları ve gerekli evraklar


Belediyeler tarafından ailelere verilen fırsatlardan birisi de süt parasıdır. Süt parasından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuruların nereye yapılacağını ve aynı zamanda süt parası için gerekli evrakları araştırmaktadır. Peki, süt parası nedir, başvuru şartları nelerdir? İşte, süt parasına ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır

SÜT PARASI NEDİR?

4A ve 4B olarak çalışan ailelerde gerçekleşen doğumlarda SGK tarafından tek seferlik olarak emzirme ödeneği verilmektedir. Sigorta primleri yatırılmış olan her aileye verilen emzirme ödeneğinin yanı sıra bir de süt parası mevcuttur. Süt parası emzirme ödeneğinin yanı sıra sigortalı çalışan olmayıp yoksulluk sınırında bulunan kişilere verilmektedir. Her ay annenin hesabına yatırılan süt parası bebeğin gelişiminin eksik kalmaması adına verilmektedir.

SÜT PARASI BAŞVURU ŞARTLARI



Doğumun canlı sonuçlanması

Anne ve babanın T.C. vatandaşı olması,

Anne ve babanın mavi kart sahibi olmaları,

Anne babanın SSK ya da Bağkurlu olması,

Emzirme ödeneği başvuru tarihinde çocuğun 5 yaşını doldurmamış olması,

Anne babanın bebeklerinin doğumundan önce 120 gün için sigorta primlerinin yatırılmış olması gerekir.

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SÜT PARASI BAŞVURU SONUCU ÖĞRENME

Süt parasından yararlanmak adına yapılan başvuruların sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sahis-odeme-goruntuleme adresi üzerinden sorgulama yapabilirler.

2022 SÜT PARASI NE KADAR?

Tüm yardımlara zam uygulaması yapılırken süt parasında da diğer senelere göre artış söz konusudur. 2022 yılı için ödenen süt parası 232 TL olarak kayıtlara geçti.

SÜT PARASI NE ZAMAN YATAR?

Başvuru sonuçları 15 gün içerisinde belli olurken paralar ise hesaplara 1 ay içerisinde yatırılır. Ayın 8 ve 14 arasında yatırılan süt parasını anne PTT şubelerine giderek parayı çekebilir.

BELEDİYE SÜT YARDIM BAŞVURULARI

Belediyeler tarafından verilen süt yardım parası emzirme ödeneğinin yanı sıra gerçekleşir. Bebeğin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere yani yoksullara verilen süt yardımı muhtaçlık sınırının altında kalanları hedef göstermektedir. Belediyeler ya da sosyal hizmetler tarafından başvuru gerçekleştiği gibi ALO 153 beyaz masa aranarak da başvuru oluşturulabilir.

BELEDİYE SÜT YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANIR?

Bu yardımda öncelik verilen kişiler yoksullar olurken bu verilen nakit destek sayesinde yeni doğan bebekler gelişiminden geri kalmamaktadır. Süt yardım ödemeleri aylık kazancı asgari ücretin üçte birinin altında olanla verilirken aynı zamanda dul kadınlar, kronik hastalar ve kimsesizler başvuruda bulunabilir.

2022 BELEDİYE SÜT YARDIM BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Başvuru formu,

-Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

-Aile kirada oturuyorsa kira sözleşmesi,

-Boşanmış olan aileler için boşanma mahkeme kararı, -Annenin kimlik fotokopisi,

-Yeni doğan bebeklerin doğum raporu,

-Bebeğin kimlik fotokopisi,

-Geliri olmayan kişilerin SGK dan alınan gelirsizlik belgesi,

-Geliri olan kişilerin SGK dan alınan gelir belgesi,

-Muhtaç durumda olanların fakirlik belgesi,

-Resmi nikah dışı doğan bebeklerin nüfus kayıt örneği.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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