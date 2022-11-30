Süt ürünlerinde yeni düzenleme! Hepsine yasak geldi! O ibareler artık kullanılmayacak..













ZORUNLU OLARAK BELİRLENDİ

HAYVANLARIN TÜRLERİ ETİKET ÜZERİNDE YAZILACAK





BU AÇIKLAMALAR HİÇBİR ŞEYE DAHİL OLMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü süt ve süt ürünleri ile ilgili tebliğde değişikliğe gitti. Türk Gıda Kodeksi (TGK) fermente süt ürünleri tebliğinde yapılan revize Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fermente süt ürünlerinin sağlıklı ve hijyenik üretimi, paketlenmesi, saklanması, taşınması ve pazarlanması için gerekli ürün özelliklerini tanımlayan Fermente Süt Ürünleri Tebliği'ne göre kefir ürünlerinin tanımı revize edildi. Süzme yoğurt ile ilgili tanım ayrıca yapıldı ve söz konusu ürüne dair kriterler yenden belirlendi. Süt ürünleri ile ilgili de yeni düzenlemeye gidildi ve ürünlerin üzerinde yazan bazı ibareler yasaklandı.Isıl işlem görmüş olan tüm fermente süt ürünleri için yeni terimlerin eklendiği ve ürüne ilişkin kriterlerin belirlendiği Fermente Süt Ürünleri Duyurusu'nda ayran sütüne yüzde 1 olarak eklenen tuz oranının yüzde 0,8'e düşürüldüğü bildirildi. Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretimi sırasında kullanılan birincil kültürlere ek olarak ikincil kültürlerin eklenebileceğinin etiket bilgilerinde belirtilmesi zorunlu olarak belirlendiği ifade edildi.Tebliğ'de yer alan bir başka hüküm ile ürünlerde laktaz enzimleri dışında enzim kullanılamayacağı, mamul ürünlerde birden fazla hayvan türüne ait süt kullanılması halinde de bu hüküm uygulanacaktır. Sütün elde edildiği hayvanların isimlerinin etikette belirtilmesi için yapılmıştır.Süt ve süt ürünlerinde tatlandırıcı kullanımını yasaklayan yeni yönetmelikte, fermente ürünlerin etiketlerinde "köy", "ev", "geleneksel, çiftlik" ve "%100" gibi ibarelerin yer almamasına yönelik düzenlemeler getirildi. Duyuruda yer alan mikrobiyolojik kriterler TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ndekilerle aynı olduğundan ilgili hükümler duyuru ekinden çıkarılmış ve yönetmeliklere atıf yapılmıştır. Öte yandan, peynir olarak yaygın bir şekilde ihraç edilen ve peynir mayası kullanılmadan yoğurt kültüründe üretilen labne, yoğurt ürünleri tebliği ile düzenlenen fermente süt ürünleri tebliği kapsamı dışında tutuldu.Mevcut veya baskılı ambalaj malzemelerini kullanan gıda işletmelerine, yeni çıkarılan fermente süt ürünleri tebliğine uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır. Yönetmelik, sahteciliği ve tağşişi önlemeyi, tüketicileri korumayı, haksız rekabeti önlemeyi ve Avrupa Birliği'ne uyum sağlamayı amaçlıyor.