GÜNDEM
08 Ekim 2022 - 11:41

Süt ve süt ürünlerindeki temel kriz büyüyor! Süt, yoğurt ve peynire dev zam geliyor..

TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, önümüzdeki hafta süt ve süt ürünlerine dikkat çekerek, sütün litre fiyatının 2,5 TL artacağını söyledi. Solakoğlu, açıklamasında ciddi bir hayvan krizi yaşandığını da vurguladı ve bu konuda uyarıda bulundu.

GÜNDEM
08 Ekim 2022 - 11:41
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Süt ve süt ürünlerindeki temel kriz büyüyor! Süt, yoğurt ve peynire dev zam geliyor..


Son aylarda fiyatı sürekli artış gösteren süt ve süt ürünleri hakkında konuşan TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, ürünlerdeki yaşanan gelişmeleri ve bu gelişmelerin altında yatan nedenleri anlattı.

Piyasada süt sıkıntısı olduğunu ve Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) belirlemiş olduğu 7 lira 50 kuruşluk sabit fiyatın üreticiler için zorlama durumunu oluşturduğunu kaydeden Solakoğlu, çiftliklerde fiyatın daha yüksek olduğunu söyledi.



süt ve süt ürünlerine zam geliyor

"RAFTA DAHA AZ ÜRÜN VAR"

Solakoğlu, süt ve süt ürünleri ile ilgili uygulamaya alınan zamlarla ilgili konuşurken şu ifadeleri kullandı:

"Pazara çıktıklarında, ürünün ikinci veya üçüncü paketini değil, bir paketini sunuyorlar. Çünkü ürün artık mevcut değil. Üreticiler ve iş adamları saha görüşmesi yöntemlerini kullanarak fiyatları belirlemeye başladılar. Sütün fiyatını belirleyen kurum Gıda Komisyonu değil yani öneriler var ama geçmişte işe yaradı. Şu anda süt fiyatının 9,20 ile 9,50 arasında 7,5 lira olmasını bekliyoruz. Güney Marmara'da aşağı yukarı burada oturuyor. Biz saygılı bir şekilde komisyonu bekliyorduk. Tüketici nezdinde de hiçbir şey değişmeyecek, zam geliyor"

süt ve süt ürünlerine zam geliyor

"HAYVAN KRİZİ SÜT KRİZİNİ GETİRDİ"

Gıda enflasyonunu önlemek için mandıra fiyatlarını yükseltmemekte ısrar eden yöneticilerle karşı karşıya olduklarını belirten Sencer Solakoğlu, bir yılda süt üreticilerine litre başına 2,7 TL artış yapıldığını söyledi. Solakoğlu, konuşmasının devamında "Raflara bakıldığında bu rakam yaklaşık 7 lira. Bizimle gıda enflasyonunu kontrol edemezsiniz diyoruz. Dolar cinsinden kontrol edebilirsiniz. Süt üreticileri sütün litresi başına 2 lira kaybediyor. Köylüleri düşün. 300 litre süt üreten her gün 700 lira kaybediyor. Süt üretemez çünkü onunla baş edemez." dedi.

Bir hayvan krizi var olduğunu ve bu kapsamda 1,5 milyondan fazla hayvanın katledildiğini söyleyen Sencer Solakoğlu, haftanın son ihalesinde fiyatların 2,5 lira artacağını ve bu nedenle piyasada çok ciddi bir süt krizi yaşanacağını dile getirdi.

Solakoğlu, "Akaryakıt ve asgari ücret artışları da bizi etkiledi. Sütü komşu ülkelerde en düşük fiyatlarla satıyoruz. Süt bulunamadı. Tek çare ithalat ise bu daha da artışlara yol açar. Kapatılması için harcamalar daha da artacak. Türk çiftçisi mağdur ediliyor” diye konuştu.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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