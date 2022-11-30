Sütlü kabak tatlısı hiç denediniz mi? Yedikçe yiyesiniz gelecek olan o tarif ilgi gördü! Sütle kabak tatlısı tarifi







SÜTLE KABAK TATLI MALZEMELERİ







TARİFİ

Alışa gelmiş kabak tatlısının yanına bu tarifin lezzeti tadı damağınızda kalacak. Genellikle ceviz ya da tahin ile servis edilmeye alışık olduğumuz kabak tatlısı bu defa süt ile pişirilerek farklı tat elde ediyor. Sütle kabak tatlısı nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşte detaylar...700 gr kabak400 ml süt ( kıvam koyu olursa daha fazla ekleyebilirsiniz ) 1 bardak pudra şekeri nişastalı karışım için; 100 gr yarım su bardağı nişasta 240 ml sütİnce ince doğranan kabaklar buharda yarım saat pişirilir. Yumuşayan kabaklar geniş kap içerisine alınır ve çatalla kabaklar ezilir. Nişastalı karışım için derin bir kase içerisine nişasta ve süt karıştırılır. Topaklanma kalmaması adına çırpıcı tel yardımıyla pürüzsüz kıvama getirilir. Kabaklar büyük tava içerisine alınır ve kısa süre kavrulur. Üzerine süt ilave edildikten sonra kabaklar ile süt pişmeye bırakılır. Kek hamuru kıvamına geldikten sonra karışım ocaktan alınır ve ıslatılan muffin kabının içerisine karışım dökülür. Buzdolabına kaldırılan karışım 3-4 saat dondurulduktan sonra servis edilmeye hazırlanır. Afiyet olsun.