Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 16:20

Sütlü kabak tatlısı hiç denediniz mi? Yedikçe yiyesiniz gelecek olan o tarif ilgi gördü! Sütle kabak tatlısı tarifi

Farklı lezzet arayışında olanlar için kabak tatlısı bu defa sütle yapılıyor. Kabak sevmeyenlere bile sevdirecek bu tarif herkesin beğenisini aldı. Çayların yanında olmazsa olmaz tarif haline gelen sütlü kabak tatlısı yapılışı ve püf noktaları haberimizde

Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 16:20
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Sütlü kabak tatlısı hiç denediniz mi? Yedikçe yiyesiniz gelecek olan o tarif ilgi gördü! Sütle kabak tatlısı tarifi


Alışa gelmiş kabak tatlısının yanına bu tarifin lezzeti tadı damağınızda kalacak. Genellikle ceviz ya da tahin ile servis edilmeye alışık olduğumuz kabak tatlısı bu defa süt ile pişirilerek farklı tat elde ediyor. Sütle kabak tatlısı nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

SÜTLE KABAK TATLI MALZEMELERİ

700 gr kabak



400 ml süt ( kıvam koyu olursa daha fazla ekleyebilirsiniz )

1 bardak pudra şekeri

nişastalı karışım için;

100 gr yarım su bardağı nişasta

240 ml süt

TARİFİ

İnce ince doğranan kabaklar buharda yarım saat pişirilir. Yumuşayan kabaklar geniş kap içerisine alınır ve çatalla kabaklar ezilir. Nişastalı karışım için derin bir kase içerisine nişasta ve süt karıştırılır. Topaklanma kalmaması adına çırpıcı tel yardımıyla pürüzsüz kıvama getirilir. Kabaklar büyük tava içerisine alınır ve kısa süre kavrulur. Üzerine süt ilave edildikten sonra kabaklar ile süt pişmeye bırakılır. Kek hamuru kıvamına geldikten sonra karışım ocaktan alınır ve ıslatılan muffin kabının içerisine karışım dökülür. Buzdolabına kaldırılan karışım 3-4 saat dondurulduktan sonra servis edilmeye hazırlanır. Afiyet olsun. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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