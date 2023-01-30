Sütten herkesin ağzı yandı! Süt fiyatları rekora koşuyor













BU AY YOĞURT YÜZDE 10, PEYNİR YÜZDE 13 ARTTI

İNEKLERİN KESİME GÖNDERİLMESİ ETKİLİ, ASIL KRİZ KAPIDA

Hayvancılık sektöründeki yem zammı, üretimde düşüşe sebep oldu. Süt fiyatı markasına göre değişkenlik gösterirken, 27.5 liraya ulaştı. Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) yarınki olağanüstü toplantısından önce süt ve süt ürünlerine yeni zamlar geldi.Bu zammın düşen üretim ve artan giderler nedeniyle yapıldığı iddia edilirken, diğer bir zammın da çiğ süt ücretlerinin belirlenmesinin ardından yapılacağına dikkat çekildi. Böylece, ülke genelinde yaygın bir litre sütün fiyatı hafta içinde yüzde 20 ila yüzde 31,6 oranında zamlandı. Bazı markaların yarım yağlı bir litre süt fiyatı 18,95 TL'den 24,95 TL'ye, tam yağlı bir litre süt fiyatı ise 27,70 TL'ye yükseldi. Son zamlarla birlikte market markalı bir litre sütün fiyatı bile 20 TL'yi aştı. 3 ay önce yaklaşık 12 TL, sonra 15 TL'ye çıkan market markalı sütlerin ortalama fiyatı, bir hafta içinde yüzde 19 daha zamlandı ve 18,5 TL'ye yükseldi.Bu pahalılık tüm süt ürünleri içinde geçerli. Peynir kilosu 100 TL'yi aştıktan sonra yoğurt fiyatları da türlere göre değişen, 70 TL'yi aşan seviyelerde; fiyatlar 42-72 TL arasında değişir. Türk-İş, bugün açıkladığı 2023 Ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerinde de süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının ocak ayında da artmaya devam ettiğini bildirdi. Türk-İş, bu ay yoğurtun yüzde 10 ve peynirin yüzde 13 arttığını belirtirken, yoğurtta markalar 1000 gramlık paket yerine 900 ve 800 gramlık paketler sunmaya başlamışken artık 750 gramlık paketler başladı.Süt ve süt ürünlerinin sürekli zamlanmasındaki en önemli neden maliyetini karşılamayan süt üreticilerinin süt veren ineklerini kesimi zorunlu hale getirmeleridir. Üretim maliyeti yaklaşık 12 TL olan süt, satış fiyatı 8 TL olduğundan, süt veren ineklerin önemli bir kısmı kesim yoluyla zararını minimuma indirmek için gönderilmek zorunda kalır. Süt veren ineklerin kesimi, üretimi de düşürmeye başlar. TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre, 2022 Kasım itibariyle yıllık ortalama tereyağı üretimi %18,5, ayran üretimi %8,8, içme sütü üretimi %7,4 ve inek peyniri üretimi %5,1 azalmıştır. Ancak süt ve et sektöründe gerçek krizin kapıya dayandığı düşünülür ve bu düşüş nedeniyle üretimin bu yıl sonuna kadar tüketici fiyatlarının artması beklenmektedir.