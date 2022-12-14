DÜNYA
14 Aralık 2022 - 08:11

Suudi Arabistan'dan ABD'ye petrol resti geldi

Başkan Joe Biden, Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ABD'ye bir cevap daha verdi.

DÜNYA
14 Aralık 2022 - 08:11
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Suudi Arabistan’dan ABD’ye petrol resti geldi


Petrol piyasasına yapılacak en iyi hizmetin, en az dalgalanma ve en fazla istikrar olduğunu sözlerine ekleyen Enerji Bakanı Bin Selman hedeflerinin temelli bir gelecek vizyonuna sahip olmak olduğunu kaydetti. Siyasetle ya da ittifaklarla ilgilenmediklerini belirten Bin Selman Petrol piyasasını belirleyen Opec’in kararlarını göz önüne aldıklarını sözlerine ekledi. Jeopolitik meydan okumalar, salgın ve baskıların üstesinden gelindiğini söyleyen enerji bakanı, önceliklerinin piyasayı korumak olduğunu dile getirdi. Suudi Arabistan ve Rusya öncülüğündeki ülkeler, günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı almışlardı. 

Alınan bu karar üzerine Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü John Kirby ise ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Karşılıklı gerilen ilişkiler nasıl bir noktaya evrileceği uluslararası petrol piyasasında da merak konusu.



Yaşanan bu gelişmeler sosyal medyada ve haber sitelerinde büyük bir ses getirmeyi başarırken, Petrol krizinde önümüzdeki günlerde yaşanacak olan gelişmelerin petrol piyasasını çok derinden etkilemesi ön görülüyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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