Suudi Arabistan'dan turizm ve ziyaret amacıyla gelenlere de umre yapma olanağı







Turizm ve ziyaret amacıyla gelenlere de umre yapma olanağı







Hac ve Umre ziyaretleri ile ilgili 2030 vizyonu belirleyen Suudi Arabistan, bu vizyon kapsamında 2022 yılı umre ziyaretlerinde ülkeye gelen vatandaşların işlemlerinin kolaylaştırılması yönünde bir takım yeni kararlar aldı. Hac ve Umre Bakanlığı, hükümet tarafından alınan kararları yazılı olarak yayınlarken açıklamada alınan söz konusu kararların, ülkede verilen tüm hizmetlerin yüksek kalite çerçevesinde sunulabilmesi ve umre ziyaretine gelen kişilerin kültürel ve dini deneyimlerini zenginleştirmesi yönünde bir destek olduğu aktarıldı.Suudi Arabistan'da bulunan herhangi bir havalimanından vizelerini alan ülke vatandaşları haricinde ABD, İngiltere ve Schengen vizesine sahip olan ve pasaportlarında Suudi Arabistan'a giriş yapma damgası olanların bir defaya mahsus olmak üzere kolay bir şekilde umrelerini yapabilecekleri yönünde bir karar alındı. Alınan karara yönelik yapılan yazılı açıklamada aynı zamanda aile ziyareti vizesine ve kişisel ziyarette bulunanların da "Umre" uygulamasından randevu alarak birleşik ulusal vize platformu başvurusuyla umre ziyaretlerini yapabilecekleri ifade edildi.