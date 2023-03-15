DÜNYA
15 Mart 2023 - 12:15

Suudi Arabistan dünyaya restini çekti: 'Petrol satmayacağız!'

ABD'de petrol piyasaları banka iflasları ve aynı zamanda resesyon korkularıyla düşmeye devam etti ancak Suudi tarafında bir gelişme daha yaşandı. Enerji Bakanı Bin Selman, petrol fiyatlarına ilişkin üst sınırla ilgili olarak, "Tedarikimize bunu uygulayan ülkelere petrol satmayacağız." dedi.

DÜNYA
15 Mart 2023 - 12:15
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Suudi Arabistan dünyaya restini çekti: 'Petrol satmayacağız!'


Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı olarak görev yapan Abdulaziz bin Salman, Energy Intelligence internet sitesinde bir açıklama yaptı. Bin Selman, ülkesinin petrol üretimini kısacağını söyledi. Bin Selman, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Başka ülkeler de aynısını yaparsa şaşırmam." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın devlet haber ajansı SPA'da yayınlanan bir haberde Bin Salman, 'NOPEC' taslağı ile tavan fiyat uygulamasının uzatılması arasında fark olduğunu açıklayarak, 'Petrol piyasaları üzerindeki potansiyel etkinin artacağını' söyledi.



Suudi Arabistan dünyaya restini çekti

PİYASA İSTİKRARI VE DALGALANMA AÇIKLAMASı

Suudi Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman, ülkesinin büyük olasılıkla petrol ihracatını kısıtlayacağını söyleyerek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Suudi Arabistan dünyaya restini çekti

"Tedarikimize bunu uygulanaya alan hiçbir ülkeye petrol satışımız olmayacaktır. Bu tür politikalar, netlik ve istikrara son derece ihtiyaç duyulduğu zamanlarda yeni riskler ve belirsizlikler doğuruyor. Bu tür politikalar kaçınılmaz bir şekilde piyasa istikrarsızlığını ve dalgalanmalarını da artırıyor."

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Üretim ve İhracat Kartellerini Yasaklaması (NOPEC) tasarısı ilk olarak 2000 yılında ortaya çıktı ve o zamana kadar 16 kez onaylanmak üzere ABD Kongresi'ne sunuldu.

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