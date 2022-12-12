Suudi Arabistan forması giyen Mohamed Kanno'nun ismi Beşiktaş ile anılıyor







Arap yıldız orta sahaya ilaç olabilir







Mohamed Kanno'nun kariyeri

Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan formasıyla sergilediği performansla birlikte adından sıkça söz ettiren Mohamed Kanno, Ocak ayında Türkiye'ye gelebilir.Ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde orta sahaya takviye yapılması yönünde bir karar aldı.Orta saha transferinin gündeme geldiği Beşiktaş'ta ise Şenol Hoca ile yapılan görüşmeler neticesinde Suudi Arabistanlı Mohamed Kanno ismi ön plana çıktı.28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyiyor. Bu sezon takımıyla toplamda 9 maça çıkan Kanno bu maçlarda 1 gollük de bir katkı sağlamıştı.Suudi Arabistan Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyme şansı bulan Mohamed Kanno, Milli formayla da 40 karşılaşmada süre alma başarısı yakalamıştı. Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda özellikle de savunma anlamında ortaya koyduğu oyunla büyük bir beğeni kazanan tecrübeli orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile yapacağı görüşmelerin sonucu şimdiden merakla beklenmeye başladı.