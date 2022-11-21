Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan ülkedeki tüm kurumlara talimat: Tek tek takip edilecek!













TÜM KURUMLARA TALİMAT GEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamed Al Sani'nin davetlisi olarak Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderler yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılığı yemekte resepsiyonda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ilşe görüşme yaptı. Erdoğan ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı II. Abdullah'la da kısa görüşmeler gerçekleştirdi. Ülkenin resmi kuruluşu SPA'da yayınlanan bir haberde, Veliaht Prens Bin Selman'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı için Katar'da olduğu yinelendi.Haberin içeriğinde, Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'da bulunan tüm bakanlıklardan ve kamu kuruluşlarından Dünya Kupası için ev sahibi görevini üstlenen Katar'a her türlü ek desteği ve kolaylığı sağlamalarını istediği bildirildi. Muhammed bin Selman ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi de yaptı. Bin Salman'ın desteğinin izlenmesi için de Suudi Arabistan Spor Bakanı Abdulaziz bin Turki al-Faysal'ın atamasının yapıldığı bildirildi.