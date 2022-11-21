Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamed Al Sani'nin davetlisi olarak Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderler yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılığı yemekte resepsiyonda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ilşe görüşme yaptı. Erdoğan ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı II. Abdullah'la da kısa görüşmeler gerçekleştirdi. Ülkenin resmi kuruluşu SPA'da yayınlanan bir haberde, Veliaht Prens Bin Selman'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı için Katar'da olduğu yinelendi.
DÜNYA
21 Kasım 2022 - 11:39
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan ülkedeki tüm kurumlara talimat: Tek tek takip edilecek!
Veliaht Prens Selman, ülkesindeki tüm bakanlıklara ve kamu kuruluşlarına Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması için destek vermeleri talimatını verdi.
DÜNYA
21 Kasım 2022 - 11:39
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir