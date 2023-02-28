Finans
28 Şubat 2023 - 14:30

SUV otomobil hayali kurana o markadan güzel haber! Peugeot 3008'de kaçırılmayacak fırsat var

Peugeot 3008, SUV segmentinde özellikle Avrupa pazarında oldukça popüler bir araç olarak biliniyor. Araç, modern ve şık tasarımıyla dikkat çekerken, yüksek sürüş pozisyonu ve geniş iç hacmiyle de konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca çeşitli motor seçenekleriyle de performans anlamında beklentileri karşılıyor.

Finans
28 Şubat 2023 - 14:30
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SUV otomobil hayali kurana o markadan güzel haber! Peugeot 3008'de kaçırılmayacak fırsat var
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Peugeot 3008'in yenilenen tasarımı ve performansı, C-SUV segmentindeki diğer modellerle rekabet edebilir hale gelmesini sağladı. Yenilenen tasarımı modern ve iddialı bir görünüm sunarken, performansı da kullanıcıların beklentilerini karşılayacak seviyede. Bu sebeple Peugeot 3008, C-SUV modelleri arasında kral olarak görülmeye başlandı.

Peugeot 3008 fiyat listesi: Kral SUV

Peugeot 3008, C-SUV modelleri arasındaki rekabetin giderek arttığı bir pazarda öne çıkmaktadır. Eskiden Volkswagen Tiguan'ın mutlak üstünlüğü söz konusuydu, ancak Hyundai Tucson zaman zaman bu üstünlüğü delmeyi başardı. Peugeot 3008 ise tasarım anlamında önceden beğenilmeyen modelleri ile geri planda kalmıştı.



Peugeot 3008

Ancak Peugeot, 3008 modeli ile tasarım devriminin başlangıcını gerçekleştirdi. Muhteşem tasarım çizgileriyle tüketicileri kendisine çekmeyi başardı ve makyaj operasyonları ile bu başarılı çizgiyi sürdürdü. Bugün ise Peugeot 3008, sınıfında en çok tercih edilen araçlardan biridir.

Ancak, zam yağmuru nedeniyle Peugeot 3008 de fiyat bakımından diğer araçlar gibi etkilendi ve şu an Türkiye'de 1.170.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaktadır. Donanım seçenekleri oldukça zengin olan Peugeot 3008'in fiyat listesi için ayrıntılı bilgiye aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Peugeot 3008

  • ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzinli
  • Fiyatı: 1.172.000 TL
  • ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 (2022 Model Yılı) Benzinli
  • Fiyatı: 1.175.500 TL
  • GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 (2022 Model Yılı) Benzinli
  • Fiyatı: 1.362.500 TL
  • ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel
  • Fiyatı: 1.170.000 TL
  • ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel
  • Fiyatı: 1.217.000 TL
  • GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel
  • Fiyatı: 1.414.500 TL
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Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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