SUV otomobil hayali kurana o markadan güzel haber! Peugeot 3008'de kaçırılmayacak fırsat var







Peugeot 3008 fiyat listesi: Kral SUV







ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 Benzinli

Fiyatı: 1.172.000 TL

ALLURE 1.6 PureTech 180hp EAT8 (2022 Model Yılı) Benzinli

Fiyatı: 1.175.500 TL

GT 1.6 PureTech 180hp EAT8 (2022 Model Yılı) Benzinli

Fiyatı: 1.362.500 TL

ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel

Fiyatı: 1.170.000 TL

ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel

Fiyatı: 1.217.000 TL

GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel

Fiyatı: 1.414.500 TL

Peugeot 3008'in yenilenen tasarımı ve performansı, C-SUV segmentindeki diğer modellerle rekabet edebilir hale gelmesini sağladı. Yenilenen tasarımı modern ve iddialı bir görünüm sunarken, performansı da kullanıcıların beklentilerini karşılayacak seviyede. Bu sebeple Peugeot 3008, C-SUV modelleri arasında kral olarak görülmeye başlandı.Peugeot 3008, C-SUV modelleri arasındaki rekabetin giderek arttığı bir pazarda öne çıkmaktadır. Eskiden Volkswagen Tiguan'ın mutlak üstünlüğü söz konusuydu, ancak Hyundai Tucson zaman zaman bu üstünlüğü delmeyi başardı. Peugeot 3008 ise tasarım anlamında önceden beğenilmeyen modelleri ile geri planda kalmıştı.Ancak Peugeot, 3008 modeli ile tasarım devriminin başlangıcını gerçekleştirdi. Muhteşem tasarım çizgileriyle tüketicileri kendisine çekmeyi başardı ve makyaj operasyonları ile bu başarılı çizgiyi sürdürdü. Bugün ise Peugeot 3008, sınıfında en çok tercih edilen araçlardan biridir. Ancak, zam yağmuru nedeniyle Peugeot 3008 de fiyat bakımından diğer araçlar gibi etkilendi ve şu an Türkiye'de 1.170.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaktadır. Donanım seçenekleri oldukça zengin olan Peugeot 3008'in fiyat listesi için ayrıntılı bilgiye aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.