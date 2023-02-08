SYDV 1300 TL yardım yapacağını açıkladı: Bu şartlara dikkat!













ANNELER İÇİN 1300 TL'YE VARAN ÇOCUK YARDIMI

EVDE BAKIM İÇİN MAAŞ ÖDEMESİ

ELEKTRİK FATURA YARDIMI

MUHTAÇ ASKERLERE DEVLET DESTEĞİ

DUL MAAŞI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla Mart ayından beridir yaşanan koronavirüs salgını sürecinde yardım isteyenlere maddi yardımda bulunmaya devam ediyor. Devlet çocuklu ailelere yardım dağıtmaya devam ederken, çocuklu ailelere de çeşitli yardım fonları sağlamaya devam ediyor. Devletten gelen bu mali yardımlara ek olarak, ailelerin doğumdan sonra da desteklenmesi gerekmektedir. Bu destekler için belirli koşullar geçerlidir. Doğumdan sonra aileye çocuk yardımı kapsamında ödenir. Çocuk sayısına göre değişmekte olan yardım ödenekleri her çocuk doğduğunda aile bütçesine destek olmak için hesaba yatırılır. Bu kapsamda devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen yarım kalemleri şu şekilde sıralanır:- Doğum parası - Çocuk parası ödemesi - 65 yaş aylığı ödemesi - Engelli aylığı - Dul ve yetim aylığı - Silokozis aylığıDevletin anneye sağladığı yardımlardan biri de çocuk yardımıdır. Çocuk yardımı, çocuğu olan veya doğum yapmaya hazırlanan annelere ödenir. Ödeme yaparken ana kural, çocuğun doğum tarihine dayanmaktadır. Mayıs 2015'ten sonra doğan çocuklara ödeme yapılmaya devam edilecek, ancak çocuk başına düşen miktar değişecektir. DOĞUM YARDIMI BAŞVURU PROSEDÜRÜ Mayıs 2015'ten bu yana devlet ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki doğumlar için 600 TL ödeyen devlet, ailelere 3 doğum için 1300 TL tutarından bir ödeme gerçekleştirdi. Başvurular Sosyal Sigortalar Bölge Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Daireleri aracılığıyla yapılır. 2022 MAAŞ YARDIMLARI 65 yaş ve üstü vatandaşlara sağlanan desteğin yanı sıra sözde siloz aylığı 2022 aylığı kapsamında muhasebeleştirilecek. 2022 yılı aylık vadelerine göre 2019 yılındaki kişi başına düşen gelirin 609 TL'yi geçmemesi durumunda hane halkı yardım alacak. 606 TL ödeme, genel olarak 65 yaş maaşı şeklinde bilinir. Engellilik ödenekleri, fiziksel engelli oranı ve zihinsel engelli oranına göre ödenir.Evde bakım için ücret ödemeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Daire Başkanlığı aracılığıyla ödeme yapılırken başvurular kurumlar tarafından da kabul edilmektedir. Başvurular Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı Devlet veya İlçe Müdürlüğü aracılığıyla yapılır. Evde bakım başvurusunda ilk adım, sağlık dairesinden bakanlık onaylı rapor alınması ve SYDV'ye yönlendirilmesidir. Öte yandan ücretsiz muayene sonrasında orada gösterilen engellilik oranına göre ihtiyaç belirleniyor ve engelli maaşı ödeniyor.150 kwh'ye kadar olan konutlara, hanedeki kişi sayısına göre aylık 80 TL elektrik desteği verilecek. Ödeme nakit değil, PTT ile yapılıyor. Kamu yardımı alan kişilere verilen yaşlılık aylığı (evde bakım aylığı), engelli veya ölüm aylığı alan 2,5 milyon kişiyi kapsamaktadır. Engelliler için evde bakım yardımı ve yaşlılık aylığı alanlara devlet yardımı alma fırsatı verilir. Özellikle hayatın daha da zorlaştığı kış aylarında büyük bir destek.Askerlik hizmeti gerçekleştirecek olanlar evli iseler eşi ve çocukları, bekarlarsa ebeveynleri için aylık 275 TL'ye kadar ödenek alırlar. 18 yaş altı küçük çocuk sahibi olan muhtaç askerler için de ailenin ihtiyacına göre devlet çocuk için 100 TL ödeyecek.Dul kadının durumuna göre aylık 275 TL, iki ayda bir 550 TL ödenir.