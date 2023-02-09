SYDV personel alımı yapacak! KPSS'den 60 61 64 alanlar dikkat

İŞKUR, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına alım yapılacağını duyurdu. Aranan şartların bazısında KPSS puanı gerekli kılınmazken memur olabilmek için en az 60 puan almak gerektiği açıklandı. Başvuruların bireysel yapılması gerekmektedir.
Hangi alanlarda alım gerçekleşecek?
Muhasebe görevlisi, büro görevlisi, sosyal yardım ve inceleme görevlisi, büro işçisi, proje temizlik görevlisi, yardımcı personel, eğitici, muhasebeci, temizlik görevlisi, yaşlı ve engelli evde bakım ve temizlik işleri, yaşlı bakım elemanı, şoför, eğitmen, vefa projesi temizlik personeli.
Başvuru için gereken şartlar
Bireyler Türk vatandaşı olmalı, kamu haklarından mahrum bulunmamalı, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş dahi olsa; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir sene veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamalı, erkek vatandaşların askerlikle ilgisi bulunmamalı ya da askerlik çağına gelmemiş olmalı veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmalı, bireylerin göreve devamlılığını engelleyecek bedensel ve akılsal bir hastalığın olmaması gerekmektedir. Başvuru detayları için tıklayınız
Personel alım ilanları
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz .Ulaş. Top .Taş .Sos .Tes .İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic .A.Ş. 10.02.2023 Bursa Orhangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 16.02.2023 Kars Susuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 06.02.2023 (1) Muğla Melsa Muğla El Sanatları San. ve Tic. Ltd. Şti. 10.02.2023 Sivas Divriği SYDV 08.02.2023 Tekirdağ Otopark Ulaşım Nak. İmar Plan İnş. ve Taah. San. ve Tic. A.Ş. 13.02.2023 Gaziantep Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 08.02.2023 İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Turz. ve Tic. A.Ş. 28.02.2023 Balıkesir Gömeç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 08.02.2023 İzmir Torbalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 23.02.2023 Bingöl Kiğı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.02.2023 İstanbul Boğaziçi Yönetim A.Ş. 28.02.2023 Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.02.2023 Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.02.2023 (1) Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.02.2023 (2) Çanakkale Yenice Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.02.2023 Van Gevaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 09.02.2023 Gaziantep Şahinbey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 13.02.2023 Kahramanmaraş Çağlayancerit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 09.02.2023 Aydın Söke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 13.02.2023 İstanbul Sarıyer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.02.2023 Van Özalp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 13.02.2023 Kocaeli Darıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 10.02.2023 Kocaeli Darıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 10.02.2023 (1) Kocaeli Darıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 10.02.2023 (2) Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı 10.02.2023 Ankara Şereflikoçhisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 08.02.2023