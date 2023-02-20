MEDYA
20 Şubat 2023 - 12:54

SZC TV uydudan ve televizyondan nasıl izlenir? Digiturk, D-Smart, Tivibu, Türksat Kablo TV Sözcü Tv kanal bilgisi

Sözcü TV Türksat 4A uydusundan test yayınları başlarken izleyiciler kanalı nasıl ve nereden izleyeceklerini araştırmaya başladı. Sözcü TV frekansı nedir, hangi kanalda?

MEDYA
20 Şubat 2023 - 12:54
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SZC TV uydudan ve televizyondan nasıl izlenir? Digiturk, D-Smart, Tivibu, Türksat Kablo TV Sözcü Tv kanal bilgisi
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Estetik Yayın Anonim şirketine bünyesinde yer alan Sözcü TV test yayınlarına başladığı duyurusu geldi. SZC TV frekansı nedir, D-Smart, Tivibu, Türksat Kablo TV Sözcü TV kaçıncı kanalda? Kanalın nasıl uyduya yükleneceği hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

ODA TV'nin kanal ile alakalı olarak bilgiler aktarılırken kanalın genel müdürlüğü ATV, Star gibi televizyonların ana haber merkezini yönetmiş usta isim ise Yılmaz Özdil olacak. Kanalın Haber müdürü ise Burak Ersemiz yapacak. Genel yayın yönetmenliğini yapan Korcan Karar hizmeti üstlenirken aynı zamanda Karar, ATV, Show, SkyTürk ve 360gibi tv kanallarında ana haber sunarak ismini duyurdu.

2023 SÖZCÜ TV FREKANSI



Kanal Adı: SZC TV

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 11837

Sinyal Oranı : 30.000

Polarizasyon : V (Dikey)

FEC : 2/3 Batı

2023 Sözcü TV

SÖZCÜ TV KAÇINCI KANALDA?

Digiturk: 60 kanal

D-smart: 93. kanal

Tivibu: 69. kanal

TV Plus 69. kanal

Türksat Kablo TV: 76. kanal

Türksat 4A.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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