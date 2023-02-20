SZC TV uydudan ve televizyondan nasıl izlenir? Digiturk, D-Smart, Tivibu, Türksat Kablo TV Sözcü Tv kanal bilgisi

Estetik Yayın Anonim şirketine bünyesinde yer alan Sözcü TV test yayınlarına başladığı duyurusu geldi. SZC TV frekansı nedir, D-Smart, Tivibu, Türksat Kablo TV Sözcü TV kaçıncı kanalda? Kanalın nasıl uyduya yükleneceği hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır. ODA TV'nin kanal ile alakalı olarak bilgiler aktarılırken kanalın genel müdürlüğü ATV, Star gibi televizyonların ana haber merkezini yönetmiş usta isim ise Yılmaz Özdil olacak. Kanalın Haber müdürü ise Burak Ersemiz yapacak. Genel yayın yönetmenliğini yapan Korcan Karar hizmeti üstlenirken aynı zamanda Karar, ATV, Show, SkyTürk ve 360gibi tv kanallarında ana haber sunarak ismini duyurdu.
2023 SÖZCÜ TV FREKANSI
Kanal Adı: SZC TV Uydu : Türksat 4A Frekans : 11837 Sinyal Oranı : 30.000 Polarizasyon : V (Dikey) FEC : 2/3 Batı