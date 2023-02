PTT ÜZERİNDEN 1300 TL PARA VERİLİYOR







T.C kimlik no ile başvuru yapana PTT'den 1.300 TL yardım parası! 1300 TL yardım parası için başvuru ekranı az önce açıldı. T.C Kimlik numarası ile yardım ödemeleri yapılıyor. PTT üzerinden alınacak yardım paralarını kimler alabilecek ve diğer detaylar ne haberimizde yer alacak. İşte tüm detaylar...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1300 TL ödeme yapılacak. Sosyal yardım parası olarak geçen ödemeler için resmi duyurdu yapıldı. Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvuru şartları ve detayları açıklandı. TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılan başvurulara göre 1300 TL yardım parası ödenecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bu ödemeler çocuklu aileleri ilgilendiriyor. Çalışan ya da çalışmayan pek çok kadının başvurabileceği bu yardım ödemesinin ayrıntıları haberimizde...Devlet maddi olarak ailelerin ve kadınların yanında yer almaya devam ediyor. Geçinmenin zor olduğu ve ekonomik şartların ağırlaştığı şu dönemde devlet tarafından çocuklu aileler için yardım ödemeleri yapılıyor. Bu ödemelerden geliri olsun olmasın, çalışsın çalışmasın tüm kadınlar ve anneler yararlanabiliyor. Ayrıca çalışan kadınlara emzirme yardımı adı altında da ödemeler yapılabiliyor. Toplamda bu ödemeler 1300 TL'yi buluyor. Yani devlet anneler için çocuk yardımı yapıyor. Çocuk yardımı konusunda elini vatandaştan çekmemeye dikkat eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım paralarından biri de çocuk paralarıdır. Her kadın için ayrılan ödenek üzerinden Bakanlık kadınların yanında bulunmaya gayret gösteriyor. Doğum ve çocuk yardım parasını almanın ise tek bir şartı var. O da dünyaya canlı olarak bir çocuk getirmek. Başkaca bir şartı bulunmuyor. Yani her anne bu yardım ödemesinden faydalanabiliyor. Babalar bu çocuk yardımından yararlanabiliyor. Ödemeler sadece annelere veriliyor. Doğum parası, çocuk yardım parası, emzirme parası gibi çeşitli yardım seçenekleri bulunuyor. Tek yapmanız gereken çocuğunu nüfusa kayıt ettirdikten sonra PTT'ye giderek TC kimlik numarası ile birlikte doğum yardım parasını almanız. Bu ödemelerin miktarları çeşitli şekillerde artırım gösterebilmektedir.