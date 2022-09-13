EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 09:11

T.C kimlik numaranızın sonu 0, 2, 4, 6, 8 ile bitiyorsa dikkat! ASHB beklenen ödemelerin başladığını duyurdu! Başladı! Bugün hesaplara 1.150 TL yatırılıyor! PTT'den hemen alın...

Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Kış aylarına az bir süre kala destek ödemeleri için başvuruların başladığı açıklandı. Dar gelirli aileler için doğalgaz desteğinin 1.150 lira olduğu açıklandı. Doğalgaz faturası için yapılan destek ödemeleri başvuruları başladı. İşte destek ödemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 09:11
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T.C kimlik numaranızın sonu 0, 2, 4, 6, 8 ile bitiyorsa dikkat! ASHB beklenen ödemelerin başladığını duyurdu! Başladı! Bugün hesaplara 1.150 TL yatırılıyor! PTT'den hemen alın...


İhtiyaç sahibi olan milyonlarca aile devlet tarafından sağlanan destek ödemelerine yoğun ilgi devam ediyor. 5 Eylül Tarihi itibari ile başlayan başvurular devam ederken başvuruların e-devlet sistemi üzerinden yapılacağı belirtildi. Başvurusu onaylanan vatandaşlar destek ödemeleri kapsamında doğalgaz yardımı için 1150 TL ödeme alacak. Ödemeler PTT üzerinden yapılacaktır. İşte destek ödemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Destek ödemeleri hakkındaki detaylar açıklandı

Kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan doğalgaz yardımı hakkındaki detayları paylaştı. Geçtiğimiz sene başlayan destek ödemelerinden Bu sene de devam edeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemeler hakkındaki detayları da açıkladı. Dar gelirli aileler için verilen destek ödemeleri merak edilirken doğalgaz elektrik yardımı yapılmaktadır. Doğalgaz destek yardımı kapsamında vatandaşlar 1.150 TL ödeme olacak.

Doğalgaz yardım desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı



Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri hakkındaki son gelişmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri dile getirdi:

“Geçtiğimiz kış başlattığımız doğalgaz tüketim desteği programını, bu yıl da sürdüreceğiz. Bu destekten yararlanmak isteyen ev sahibi veya kiracı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız 5 Eylül’den itibaren e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.”

Bunun da birlikte kronik hastaların veya yaşam desteği cihazına bağlı bulunan kişiler içinde doğalgaz yardımı yapılacağını söylerken bu kişilerin yüzde 5 daha fazla yardım alacağını da açıkladı.

Doğalgaz yardımı detayları nelerdir?

Doğalgaz Tüketim Desteği hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Başvuruların E-devlet üzerinden alınacağı açıklanırken ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımların 5 Eylül itibariyle başladığı açıklandı. Başvuruların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından yapılacağı açıklandı. Gerekli bilgiler doldurularak yapılacak olan başvuruların “https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti” adresi üzerinden alınacağı paylaşıldı.

Doğalgaz yardımı

 Destek ödemeleri ne kadar?

Dar gelirli ailelere verilecek olan destek ödemelerinden kronik hastalarda yararlanabilmektedir. Doğalgaz tüketim desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan haneler yararlanabilmektedir. Doğal gaz faturası için ihtiyaç sahiplerine 450 TL- 1150 TL arasında ödeme yapılacaktır. E-devlet üzerinden yapılan başvuruların onaylanması durumunda ihtiyaç sahipleri PTT ye giderek belirlenen tutarı alabilirler.

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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