T.C kimlik numarası ile başvurana Bakanlık'tan 1.250- 3.450 TL ödeme yapılacak!







Bakanlık’tan 3 bin 400 TL yardım yapılacak!







Ölüm yardımı nasıl alınır?

Ölüm yardımı parasını kimler alabilir?

2022 ölüm yardımı ne kadar?

Devlet tarafından ekonomik açıdan zorluk çeken vatandaşlar için çeşitli yardım ve ödenek bütçesi ayrılıyor. Bu ödenekler ile kişilere belirli süreler dahilinde ödemeler yapılıyor. Yardım ödemeleri genellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, 5 yıl içerisinde başvuran kişilere 3 bin 400 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara nakdi yardımlarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından sağlanan ödeneklerden biri de ölüm yardımı ya da diğer ismiyle cenaze yardımıdır. E-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirilen kişilere, tek seferde 3 bin 400 TL’ye kadar ödeme yapılıyor.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi kişilerin hayatını kaybetmesi durumunda, Bakanlık tarafından cenaze masraflarının karşılanması için ölüm yardımı yapılıyor. Bu ödenek, belirli durumlarda vefat eden sigortalı kişinin yakınlarına ödeniyor.Ölüm yardımı alabilmek için sigortalı çalışanın iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu vefat etmesi gerekiyor. sürekli iş göremezlik geliri, malullük ya da yaşlılık aylığı almaktayken vefat eden, malullük ve ölüm sigortası primi bildiriliyor ise ödenek alma hakkı doğuyor. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle vefat durumlarında sigortalılık şartı aranırken, en az bir yıl içinde yaşlılık, malullük ve ölüm primi bildiren kişiler için sigortalılık gerekmiyor.Yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda ölüm yardımı vefat eden kişinin yakınlarına verilmektedir. İlk öncelik eşte olmak üzere kişinin eşi ya da çocukları yoksa yardım anne ve babaya yapılır. Anne ve baba da yoksa kardeşlere, hiçbiri yoksa müracaat eden akrabalara verilmektedir. Cenaze yardımı başvuruları, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne yapılmaktadır. Fakat burada önemli olan husus, ölüm yardımı alabilmek için en az 5 yıl içerisinde başvuru yapılması şartıdır. Ölüm yardımı, Ziraat Bankası tarafından ödenmekte ve başvuruları onaylanan kişiler ayın 8’i ile 14’ü arasında yardım paralarını hesaplarından çekebileceklerdir.2022 yılında ölüm yardımı için belirlenen ücret 1.218 TL’dir. Emekli Sandığına bağlı sigortalıların yakınlarına ödenen ölüm yardımı ise 3 bin 400 TL olarak açıklanmıştır.