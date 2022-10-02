T.C. kimlik numarasını ezbere bilenler dikkat! Detayları açıklandı hemen kontrol edin..







4+4+3

1111-1111-111







4+3+2+2

1111-111-11-11

3+2+2+2+2

111-11-11-11-11

3+3+2+3

111-111-11-111

3+3+3+2

111-111-111-11

2+2+2+2+3

11-11-11-11-111

2+2+2+2+2+1

11-11-11-11-11-1

11 haneden oluşan T.C. Kimlik numarasını hemen hemen herkes mutlaka ezberine almıştır. Yapılan araştırmalarda ise kişinin ezberleme şekline göre zeka türünü de ortaya çıktığı öne sürülüyor. Aşağıda T.C. kimlik numaranızı ezberleme şeklinize göre zekanızın durumunun ne olduğu detaylı olarak anlatılmıştır..Numaranızı bu şekilde söylerseniz meraklı ve sportif bir tip olabilirsiniz. Bu insanlar her şeyin bir nedeni olduğuna inanır ve olayları nedensellik temelinde çözmeye çalışırlar. Hareketsiz durmak bu insanlar için değil, hareket etmeyi tercih ediyorlar.Bu şekilde ezberleyen insanlar, kişisel-içsel ve sosyal zeka kategorisinde yer alırlar. Becerileri ve hedefleri ile uyumlu olan bu zekaya sahip insanlar, yapabilecekleri konusunda mükemmele yakın bir öngörüye sahiptir. Başladıkları işte başarılı olma olasılıkları çok daha yüksektir.3+2+2+2+2'yi hatırlayanlar sosyal ve müzikal olarak zeki olarak kabul edilirler. Dışa dönükler olarak bilinen bu insanlar yalnız kalmak istemezler. Bu enerjik insanlar aynı zamanda liderlik özelliklerine de sahiptir. İletişim kurdukları insanları etkiledikleri gibi ikna edici de olurlar.T.C. Kimlik numarasını bu şekilde hatırlayan kişiler, matematiksel ve sosyal zekası en önemli kişilerdendir. Bu insanlar analitik düşüncede öne çıkarlar. Tümdengelim veya tümevarımda başarılı olan kişiler, akılcı sorgulamalarla sağlam sonuçlar üretebilirler.Güçlü müzikal ve dilsel zekaya sahip bu insan grubu kendilerini ifade etmede çok iyidir. Ayrıca 3+3+3+2 kalıpları, ritimleri ve sesleri düşünmekte de çok fazla iyidirler.Analitik zeka grubunda sınıflandırılan bu insanlar birçok konuda yeteneklidir. Satranç ve dama gibi oyunlarda başarılı olan bu kişiler, son derece gelişmiş karar verme, grafik ve istatistik becerilerine sahiptir. Ne kadar karmaşık olursa olsun, mantıksal kalıpları çözmenin yollarını mutlaka bulurlar.Bu şekilde ezberleyen kişilerin sözel ve matematiksel zekaları gelişmiştir. Sözcükleri ve dili kullanma becerisini geliştirmiş olan bu insanlar, sunumlarda, tartışmaları yönetmede ve yazmada çok başarılıdırlar.