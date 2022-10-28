EKONOMİ
28 Ekim 2022 - 19:45

T.C kimlik numarasının son hanesi 0 2 4 olanlar! Ödemeler bugün başladı

T.C kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlar için duyuru yapıldı. 28 Ekim saat 13.00'dan itibaren paralar hesaplarına yatmaya başladı.

EKONOMİ
28 Ekim 2022 - 19:45
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T.C kimlik numarasının son hanesi 0 2 4 olanlar! Ödemeler bugün başladı


Milyonlarca kişinin beklediği haber nihayet geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, daha önce tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından tarımsal destek ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılacağı açıklandı.

Milyonlarca kişinin hesabına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile milyonlarca kişiye tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı müjdesini verdi. Twitter’dan açıklama yapan Bakan Kirişçi, 926 milyon 971 bin 88 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını ifade etti.



Buna göre Çiğ Süt Desteği için 592 milyon 827 bin 987 TL ,

TMO Alım Prim Desteği için 249 milyon 809 bin 211 TL,

Bireysel Sulama Hibe Destekleri için 62 milyon 995 bin 175 TL,

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği için 20 milyon 242 bin 604 TL,

Uzman Eller Proje Desteği için ise 1 milyon 96 bin 111 TL tutarında ödeme yapılacak.

TC kimlik numarasının son hanesine göre yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin açıklamaları doğrultusunda çiftçilere yapılan ödemeler T.C kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Çiğ Süt Desteği ödemesi 2 bölüm halinde, diğer destekleme ödemeleri ise tek seferde hesaplara yatırılacak.

T.C. kimlik no'sunun son hanesi 0, 2, 4 olanlara 28 Ekim 2022 saat 13.00’ten sonra,

T.C. kimlik no'sunun son hanesi 6 ve 8 olanlara ise 4 Kasım 2022 saat 18.00’dan sonra ödemeleri yapılacak.

T.C. kimlik no'sunun son hanesi 0, 2, 4 olanların VKN Son hanesinin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olması gerekiyor. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanların VKN son hanesi de 6 ve 8 olmalıdır.

Bakan Kirişçi tarafından yapılan açıklama ile tarımsal destek ödemeleri 28 Ekim tarihinden başlayarak 4 Kasım 2022 tarihine kadar ödenmeye devam edecek.

tarımsal destek

Tarımsal destek ödemesi nasıl sorgulanır?

Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kaydı olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile çiftçi destek ödemesi sorgulaması yapabilmektedir. Bunun için kişilerin mutlaka çiftçi kayıt sisteminde kaydı bulunması gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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