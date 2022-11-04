T.C. kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! Bakanlık açıkladı! Ödemeler hesaplara yatırılıyor







ÖDEMELER YATIRILIYOR







ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleri başladı. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılan ödemeler kapsamında 927 milyon TL'lik destek ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda ödemelerin ne kadar ve kimlere yapılacağı hakkındaki detaylar paylaşıldı. 2022 yılı itibariyle mazota, gübreye, tohuma yapılan zamlar çiftçilerin cebini yakıyor. Bu nedenle çiftçiler yeterli ve verimli ekim yapamadı. Çiftçilerin yardıma Tarım ve Orman Bakanlığı koşuyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…Üretim yapılabilmesi için çiftçilere verilen destek ödemeleri Kasım ayında da devam ediyor. Yapılan zamlar sonrasında birçok çiftçi ekim ve dikim yapamazken durum ciddi bir hal aldı. Tarlalarda rekolte seviyesinde düşüş görülürken Tarım ve Orman Bakanlığı duruma el attı. Bakan Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ödemeler hakkındaki detayları paylaştı. 927 milyon TL'lik tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesabına yatırılacağı bildirildi. Bu kapsamda çiftçilere yapılacak olan ödemeler şu şekilde:Çiğ süt desteği için 592milyon 827bin 987TL TMO alımları prim desteği için 249milyon 809bin 211TL Bireysel sulama hibe desteği için 62milyon 995bin 175TL Kırsal kalkınma yatırımları desteği için 20milyon 242bin 604TL Uzman Eller Projesi desteği için 1milyon 96bin 111TL ödeme yapılacaktır.Çiğ süt desteği kapsamında yapılacak olan ödeme tarihleri şu şekildedir: T.C. kimlik numarasının son hanesi 0,2,4 olanlar kişiler 28 Ekim 2022 tarihinde ödeme alacaklar. T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan kişiler ise 4 Kasım 2022 tarihinde saat 18.00’den sonra ödeme alacaklar.