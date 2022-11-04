EKONOMİ
04 Kasım 2022 - 08:04

T.C. kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! Bakanlık açıkladı! Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Devlet tarafından yapılan ödemeler oldukça dikkat çekiyor. Yapılan son dakika açıklaması ile birlikte TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olan vatandaşlar uyarıldı. Bakanlık destek ödemesi yatırıyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

EKONOMİ
04 Kasım 2022 - 08:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
T.C. kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! Bakanlık açıkladı! Ödemeler hesaplara yatırılıyor


Çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleri başladı. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılan ödemeler kapsamında 927 milyon TL'lik destek ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda ödemelerin ne kadar ve kimlere yapılacağı hakkındaki detaylar paylaşıldı. 2022 yılı itibariyle mazota, gübreye, tohuma yapılan zamlar çiftçilerin cebini yakıyor. Bu nedenle çiftçiler yeterli ve verimli ekim yapamadı. Çiftçilerin yardıma Tarım ve Orman Bakanlığı koşuyor. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…

ÖDEMELER YATIRILIYOR

Üretim yapılabilmesi için çiftçilere verilen destek ödemeleri Kasım ayında da devam ediyor. Yapılan zamlar sonrasında birçok çiftçi ekim ve dikim yapamazken durum ciddi bir hal aldı. Tarlalarda rekolte seviyesinde düşüş görülürken Tarım ve Orman Bakanlığı duruma el attı. Bakan Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ödemeler hakkındaki detayları paylaştı. 927 milyon TL'lik tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesabına yatırılacağı bildirildi. Bu kapsamda çiftçilere yapılacak olan ödemeler şu şekilde:



Çiğ süt desteği için 592milyon 827bin 987TL

TMO alımları prim desteği için 249milyon 809bin 211TL

Bireysel sulama hibe desteği için 62milyon 995bin 175TL

Kırsal kalkınma yatırımları desteği için 20milyon 242bin 604TL

Uzman Eller Projesi desteği için 1milyon 96bin 111TL ödeme yapılacaktır.

Tarım ödemeleri

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Çiğ süt desteği kapsamında yapılacak olan ödeme tarihleri şu şekildedir:

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0,2,4 olanlar kişiler 28 Ekim 2022 tarihinde ödeme alacaklar.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan kişiler ise 4 Kasım 2022 tarihinde saat 18.00’den sonra ödeme alacaklar.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Araç sahiplerini üzen haber açıklandı! Akaryakıta çifte zam geldi! 4 Kasım akaryakıt fiyatları
Araç sahiplerini üzen haber açıklandı! Akaryakıta çifte zam geldi! 4 Kasım akaryakıt fiyatları
Ekonomist Özgür Demirtaş'tan yıllar sonra gelen dolar tahmini sosyal medyayı salladı
Ekonomist Özgür Demirtaş'tan yıllar sonra gelen dolar tahmini sosyal medyayı salladı
Tarih uzatıldı, emeklilere 7.500 TL nakit ödeme yapılacak! Son başvuru tarihi...
Tarih uzatıldı, emeklilere 7.500 TL nakit ödeme yapılacak! Son başvuru tarihi...
Yüksek enflasyon asgari ücrete kallavi zammı getirecek! Yüzde 60-70'lik zam ile 2023 asgari ücreti netleşiyor
Yüksek enflasyon asgari ücrete kallavi zammı getirecek! Yüzde 60-70'lik zam ile 2023 asgari ücreti netleşiyor
Promosyon tutarı 41 bin TL'ye çıktı! Bankalar memurlar için kesenin ağzını açtı
Promosyon tutarı 41 bin TL'ye çıktı! Bankalar memurlar için kesenin ağzını açtı
Çalışanlar ve işverenler dikkat! SGK'dan gelen bu SMS canınızı sıkabilir
Çalışanlar ve işverenler dikkat! SGK'dan gelen bu SMS canınızı sıkabilir
Son Haberler
Önce İYİ Partiye geçmiş sonra tehdit edildiğini söylemişti! Fakıbaba kendisini tehdit eden o kişinin ismini açıkladı
Önce İYİ Partiye geçmiş sonra tehdit edildiğini söylemişti! Fakıbaba...
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi şut çalışması!
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi şut çalışması!
Israrla ambulansa yol vermeyen sürücü ceza aldı! Polis ekipleri arsız sürücüye işlem başlattı
Israrla ambulansa yol vermeyen sürücü ceza aldı! Polis ekipleri arsız...
Sabahları kalktığınızda bu 3 belirti varsa aman dikkat! Kanser belirtisi olabilir doktora başvurun
Sabahları kalktığınızda bu 3 belirti varsa aman dikkat! Kanser belirtisi...
Şifa deposu bal kabağının saymakla bitmeyen faydaları! Kalp sağlığından sindirime kadar birçok etkisi var!
Şifa deposu bal kabağının saymakla bitmeyen faydaları! Kalp sağlığından...
Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 7. Bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı
Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 7. Bölüm ne...
Atilla Szalai: Artık Sivasspor maçına odaklanacağız
Atilla Szalai: Artık Sivasspor maçına odaklanacağız
KPSS Ön lisans polislik başvuruları başladı mı, şartlar nelerdir? KPSS Ön lisans polislik taban puanları ve baraj puanı
KPSS Ön lisans polislik başvuruları başladı mı, şartlar nelerdir?...
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu? 3 Kasım 2022 reyting sonuçları
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen...
Bir Peri Masalı’nın Onur’u Tarık Emir Tekin herkesi şaşırttı! Sevgilisiyle sokak ortasında saatlerce dans etti!
Bir Peri Masalı’nın Onur’u Tarık Emir Tekin herkesi şaşırttı!...
Melisa Şenolsun'a Nurgül Yeşilçay'dan iltifat üstüne iltifat! Netflix gecesi şıklık gecesine dönüştü! Bir bakan bir daha baktı
Melisa Şenolsun'a Nurgül Yeşilçay'dan iltifat üstüne iltifat! Netflix...
Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye bir şok daha! Olay olan 3 milyon TL'lik yüzük replika çıktı!
Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye bir şok daha! Olay olan 3 milyon TL'lik...
Dünya Breaking Şampiyonası'ndan ikincilik geldi! Ceylin Han Çinkitaş gümüş madalyanın sahibi oldu
Dünya Breaking Şampiyonası'ndan ikincilik geldi! Ceylin Han Çinkitaş...
Ünlü komedyan Ata Demirer rekor kırdı! Bir mekanda tam 14 saat oturdu
Ünlü komedyan Ata Demirer rekor kırdı! Bir mekanda tam 14 saat oturdu
Süperstar Ajda Pekkan evde geçirdiği kaza sonucu ilk kez konuştu! Ajda Pekkan'dan iyi haber geldi
Süperstar Ajda Pekkan evde geçirdiği kaza sonucu ilk kez konuştu!...