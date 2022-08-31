Taciz Zanlısı Linç Edilmek Istendi













Şanlıurfa'da sokaktaki küçük bir kızı taciz ettiği öne sürülen şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak tekme tokat dövüldü.Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. İddia göre evinin önünde bekleyen 11 yaşındaki kız çocuğuna 5 lira veren şahıs, bundan sonra taciz etmeye çalıştı. Kızın bağırması üzerine olayı farkına varan mahalleli, şahsı yakalayarak linç etmek istedi. Vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen şahıs, olay mahaline giden polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken kız ve ailesi de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.