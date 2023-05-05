MAGAZİN
05 Mayıs 2023 - 12:32

Taçsız Prenses dizisinin Yağmur'u Sümeyye Aydoğan, dekolteli pozuyla nefesleri kesti!

Oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu ve Elif Kurtaran'ın yanı sıra Tolga Tekin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Taçsız Prenses isimli dizide Yağmur karakterini oynayan Sümeyye Aydoğan, dekolte dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aydoğan, son paylaşımında deyim yerindeyse nefesleri kesti.

MAGAZİN
05 Mayıs 2023 - 12:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Taçsız Prenses dizisinin Yağmur'u Sümeyye Aydoğan, dekolteli pozuyla nefesleri kesti!


Taçsız Prenses adlı dizide İsmail Hacıoğlu ile başrol paylaşan Sümeyye Aydoğan, güzelliği ve oyunculuğuyla övgü topladı. 

Sümeyye Aydoğan



Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü isim transparan kostümlü pozlar paylaştı. Güzel oyuncuyu görenler Serenay Sarıkaya sandı.

Sümeyye Aydoğan

SERENAY SARIKAYA'YA BENZETİLDİ

Daha öncesinde Beni Duy dizisinde büyük çıkış yapan Sümeyye Aydoğan'ın verdiği poz beğeni toplarken bir çok ünlü isim de dahil olmak üzere birçok takipçisi tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sümeyye Aydoğan

Henüz 23 yaşında genç bir oyuncu olan Sümeyye Aydoğan'ı görenler onu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Serenay Sarıkaya'ya benzetti. Güzel oyuncunun hayranları fotoğrafın altına "Serenay Sarıkaya mı?", "Serenay sandım", "Bu kız afet" yorumlarını yazdılar. Güzelliğiyle birçok övgü alan Aydoğna'ın katıldığı çalışmalar arasında “Sadakatsiz” dizisi de yer alıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ