Taçsız Prenses dizisinin Yağmur'u Sümeyye Aydoğan, dekolteli pozuyla nefesleri kesti!













SERENAY SARIKAYA'YA BENZETİLDİ

Taçsız Prenses adlı dizide İsmail Hacıoğlu ile başrol paylaşan Sümeyye Aydoğan, güzelliği ve oyunculuğuyla övgü topladı.Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü isim transparan kostümlü pozlar paylaştı. Güzel oyuncuyu görenler Serenay Sarıkaya sandı.Daha öncesinde Beni Duy dizisinde büyük çıkış yapan Sümeyye Aydoğan'ın verdiği poz beğeni toplarken bir çok ünlü isim de dahil olmak üzere birçok takipçisi tarafından yorum yağmuruna tutuldu.Henüz 23 yaşında genç bir oyuncu olan Sümeyye Aydoğan'ı görenler onu son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Serenay Sarıkaya'ya benzetti. Güzel oyuncunun hayranları fotoğrafın altına "Serenay Sarıkaya mı?", "Serenay sandım", "Bu kız afet" yorumlarını yazdılar. Güzelliğiyle birçok övgü alan Aydoğna'ın katıldığı çalışmalar arasında “Sadakatsiz” dizisi de yer alıyor.