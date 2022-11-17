Yapımı biraz uğraştırsa da lezzetiyle herkesi kendine mest eden fellah köftesi yöresel yemeklerdendir. Bulgur ile yapılan fellah köftesi yoğurtlu ya da yoğurtsuz olarak yenilir. En pratik ve lezzetli fellah köfte tarifi haberimizde yer almaktadır
Yemek Tarifleri
17 Kasım 2022 - 05:13
Tadına doyum olmayan yedikçe yediren fellah köftesi! Lezzet bombası olan fellah köftesi yapılışı ve malzemeleri
Adana denince akla direk yemekler gelirken Adana mutfağının vazgeçilmez yemeği ise fellah köftesidir. Bol soslu fellah köftesi yiyenlerin bir daha yemesine neden olurken tadıyla damaklarda lezzetini bırakıyor. İşte, tadı damağınızda kalacak fellah köfte yapılışı ve püf noktaları haberimizde
Yemek Tarifleri
17 Kasım 2022 - 05:13
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