Tadına doyum olmayan yedikçe yediren fellah köftesi! Lezzet bombası olan fellah köftesi yapılışı ve malzemeleri

FELLAH KÖFTE MALZEMELERİ

FELLAH KÖFTE YAPILIŞI

Yapımı biraz uğraştırsa da lezzetiyle herkesi kendine mest eden fellah köftesi yöresel yemeklerdendir. Bulgur ile yapılan fellah köftesi yoğurtlu ya da yoğurtsuz olarak yenilir. En pratik ve lezzetli fellah köfte tarifi haberimizde yer almaktadır400 gr köftelik bulgur 400 mililitre sıcak su 1 su bardağı irmik 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı domates ya da biber salçası Tuz 1 yumurta 1 çay kaşığı kimyon Sos için malzemeler: 2 çay bardağı zeytinyağı 6 ya da 7 diş sarımsak Biber salçası 3 büyük domates rendesi Mayısdanoz Tuz, karabiberDerin bir kabın içerisine bulguru koyun ve suyu ekleyerek ağzını kapatıp bekleyin. Demlemeye bırakılan bulgur şiştikten sonra tahta kaşık yardımıyla karıştırılır. bulgurun içerisine un, salça, irmik ve tuz eklenerek yoğurma işlemi yapılır. Yoğurma sırasında sıcak su yavaş yavaş eklenir ve tüm malzemeler karıştıktan sonra 1 adet yumurta ve kimyon içerisine eklenir. Oluşan hamurdan küçük yuvarlaklar yaparak haşlamaya bırakın. Haşlanan köfteler süzgeç yardımıyla tabağa alınır ve sosu yapılır. Tavaya zeytinyağı ve sarımsak koyularak kavrulur. Kokusu çıkan sarımsakların içerisine salça ilave edilir kavurmaya devam edilir. Domates rendesi eklenerek pişmeye bırakılır. Son olarak tuz ve maydanoz eklenir sosun altı kapatılır. Köftelerin üzerine sos koyulur ve isteğe göre yoğurt eşliğinde servis edilir. Afiyet olsun.