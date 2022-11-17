Yemek Tarifleri
17 Kasım 2022 - 05:13

Tadına doyum olmayan yedikçe yediren fellah köftesi! Lezzet bombası olan fellah köftesi yapılışı ve malzemeleri

Adana denince akla direk yemekler gelirken Adana mutfağının vazgeçilmez yemeği ise fellah köftesidir. Bol soslu fellah köftesi yiyenlerin bir daha yemesine neden olurken tadıyla damaklarda lezzetini bırakıyor. İşte, tadı damağınızda kalacak fellah köfte yapılışı ve püf noktaları haberimizde

Yemek Tarifleri
17 Kasım 2022 - 05:13
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Tadına doyum olmayan yedikçe yediren fellah köftesi! Lezzet bombası olan fellah köftesi yapılışı ve malzemeleri
Yapımı biraz uğraştırsa da lezzetiyle herkesi kendine mest eden fellah köftesi yöresel yemeklerdendir. Bulgur ile yapılan fellah köftesi yoğurtlu ya da yoğurtsuz olarak yenilir. En pratik ve lezzetli fellah köfte tarifi haberimizde yer almaktadır

FELLAH KÖFTE MALZEMELERİ

400 gr köftelik bulgur

400 mililitre sıcak su

1 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı domates ya da biber salçası

Tuz

1 yumurta

1 çay kaşığı kimyon

Sos için malzemeler:

2 çay bardağı zeytinyağı

6 ya da 7 diş sarımsak

Biber salçası

3 büyük domates rendesi

Mayısdanoz

Tuz, karabiber

fellah köfte yapılışı

FELLAH KÖFTE YAPILIŞI

Derin bir kabın içerisine bulguru koyun ve suyu ekleyerek ağzını kapatıp bekleyin. Demlemeye bırakılan bulgur şiştikten sonra tahta kaşık yardımıyla karıştırılır. bulgurun içerisine un, salça, irmik ve tuz eklenerek yoğurma işlemi yapılır. Yoğurma sırasında sıcak su yavaş yavaş eklenir ve tüm malzemeler karıştıktan sonra 1 adet yumurta ve kimyon içerisine eklenir. Oluşan hamurdan küçük yuvarlaklar yaparak haşlamaya bırakın. Haşlanan köfteler süzgeç yardımıyla tabağa alınır ve sosu yapılır. Tavaya zeytinyağı ve sarımsak koyularak kavrulur. Kokusu çıkan sarımsakların içerisine salça ilave edilir kavurmaya devam edilir. Domates rendesi eklenerek pişmeye bırakılır. Son olarak tuz ve maydanoz eklenir sosun altı kapatılır. Köftelerin üzerine sos koyulur ve isteğe göre yoğurt eşliğinde servis edilir. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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