TAG Otoyolu'nda kar engeli! Osmaniye-Gaziantep yönü ulaşıma kapandı..

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun gaziantep yönüne doğru olan bölümü bölgede olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Diğer taraftan, Osmaniye-Gaziantep kara yolunu Bahçe ilçesinin Gaziantep yönünde de gidişlere izin verilmiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu ile birlikte Osmaniye-Gaziantep-Nizip yolunun çift yönlü olarak tüm taşıt trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Osmaniye'den çıkış yapan ve Gaziantep yönüne giden tüm araçların geçişlerine izin verilmezken, Adana ve Hatay yönünün ulaşımında bir olumsuzluk yaşanmadığı söyleniyor. Hatay ve Adana yönünden gelerek otoyoldan Gaziantep'e geçmek isteyen araçlar ise Osmaniye gişelerinden şehir merkezine doğru yönlendiriliyor.
D-400 kara yolunun Bahçe ilçesi çıkışından Nurdağı'na kadar olan bölgede ise yolun tamamının ulaşıma kapatıldığı bildirilirken, yolda uzun TIR kuyrukları oluştuğu öğrenildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu ile birlikte Osmaniye-Gaziantep-Nizip yolunun çift yönlü olarak tüm taşıt trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Osmaniye'den çıkış yapan ve Gaziantep yönüne giden tüm araçların geçişlerine izin verilmezken, Adana ve Hatay yönünün ulaşımında bir olumsuzluk yaşanmadığı söyleniyor. Hatay ve Adana yönünden gelerek otoyoldan Gaziantep'e geçmek isteyen araçlar ise Osmaniye gişelerinden şehir merkezine doğru yönlendiriliyor.
D-400 kara yolunun Bahçe ilçesi çıkışından Nurdağı'na kadar olan bölgede ise yolun tamamının ulaşıma kapatıldığı bildirilirken, yolda uzun TIR kuyrukları oluştuğu öğrenildi.