Taha Akgül: 'Altın kemerle uyuyacağım'













Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etmekte olan Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'u 6-2 yenerek altın madalya kazandı. Akgül kariyerinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.Madalya konusu ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan milli güreşçi, "2017 ve 2019'da finalde Gürcü rakibime son saniyelerde kaybettim. Şu an benim 5 dünya şampiyonluğum olabilirdi ancak nasip değilmiş. 2017 ve 2019'da çok dramatik bir şekilde kaybettim.7 yıllık araya iki dünya şampiyonluğu daha sığdırabilirdim. Aslında ben dünya şampiyonluğundan sonra olimpiyat şampiyonu da oldum. 2014, 2015 ve 2016'da peş peşe dünyanın zirvesine çıktım. Ondan sonraki süreçte Avrupa'da hep şampiyon oldum, iyi rakipleri, ezeli rakipleri yendim. Gürcü rakibimi Avrupa şampiyonlarında yendim, dünya şampiyonlarında hep son saniyelerde maçı verdim. 2017 ve 2019'da son 5 saniye kala öndeyken maç verdim. Bu şekilde iki dünya şampiyonluğu gitti, aslında 5 şampiyonluğum olabilirdi ancak hamdolsun 2022 yılına geldim, 32 yaşındayım. Tüm rakiplerime ezici bir üstünlükle galip gelerek üçüncü kez dünya şampiyonluğu madalyasına ulaştım. Gerçekten benim için belki de en değerli dünya şampiyonluklarından olabilir. 2014 ilk madalyamdı o değerliydi, 2015'te Las Vegas'ta tüm rakiplerimi 10-0 yenerek şampiyon olmuştum o da çok ayrıydı benim için. Bu üçüncüsü 7 senenin ardından geldiği için tekrardan gücümü bütün dünyaya gösterdiğim için de ayrı bir yeri var. (Altın kemerini göstererek) Bugün bununla beraber uyuyacağım. Tekrar altın kemeri almayı çok istiyordum. Hak ettiğimi de düşünüyorum. Çalıştım, çabalım ve gerçekten iyi hazırlandım. İyi hazırlandığım için de yaradan benim işimi rast getirdi rakiplerime üstünlüğü kurarak rahat bir şekilde şampiyon oldum" şeklinde konuştu.2024 Paris Olimpiyatları öncesinde hem Avrupa bunun yanı sıra dünya şampiyonu olarak rakiplerine gözdağı veren Akgül, "Dünya Güreş Birliği, 'Eski kral geri döndü' başlığı attılar. Hep zirveye güreştim ancak son anda galibiyetleri kaçırıyordum ancak be kez o şanssızlığı kırarak altın kemere ulaştım. Olimpiyata da bir şey kalmadı. 1,5 yıl sonra olimpiyatlar geliyor. Hatta seneye elemeler başlıyor. Seneye Dünya Şampiyonası daha fazla öneme sahip. Ben şampiyonlukların peşinden çalışmayı bırakmadan devam etmekte olan bir insanım" ifadelerini kullandı.Şampiyonluğu nişanlısı Bianka'ya armağan eden milli güreşçi, "Şimdi düğünüm var. Bir hafta sonra evleneceğim inşallah. Buradan nişanlıma da gerçek altın hediyesini götürüp boynuna takacağım. Ona armağan ediyorum. Kendisiyle görüştüm, ailesiyle beraber izlemişler. O bana hep ‘Birinci olacaksın' dedi. Onunla beraber hamdolsun 3 altın madalya kazandım. Düğünüme bir hafta var, ona armağan ediyorum. Düğünüme de bütün sevenlerimizi bekliyoruz. Benim için çifte düğün oldu. Hem dünya şampiyonluğu aynı zamanda düğünümüzü beraber kutlayacağız inşallah" dedi.Güreşin ağır spor olduğunu altını çizen 31 yaşındaki güreşçi, "Performans sporu. Başarılı olabilmek için çok çalışıyorum. Sürekli sakatlıklarla uğraşıyoruz, performans sporu olduğu için rakibimizle sürekli kontak halindeyiz. O yüzden çok zorlanıyoruz. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra güreş kariyerimi zirvede, olimpiyat şampiyonu olarak noktalamak istiyorum. Yaşım da 34 oluyor. Ondan sonra daha da büyük hedeflerim var. Orası bitsin, önüme bakacağım. Ondan sonra ne olur bakacağım. Ona göre kariyerimi şekillendireceğim ancak zirvede bırakmak istiyorum. Bugün final maçım var. Moğol rakibimi küçümsemiyorum ancak daha önceden yendiğim bir rakipti. O kadar stresliydim ki o stresten dolayı maçta yoruldum. Önceki günün de yorgunluğu vardı. Rakibimi de çok tebrik ettim. Kendisi sürekli ikili kampa gelmek istedi ancak maalesef bunu başaramadık. 4 ay boyunca resmi yazışmalar da yapıldı ancak maalesef ikili kampımız olmadı. Kendisi sürekli bana bunu izah etti. Ben de ona bazı sıkıntıları anlattım. Üzüldüm bu konuyla alakalı da. İnşallah kendisini kulübümde ağırlayacağım. Kulübümle beraber antrenmanlar yapacağım. Özellikle benimle çalışmayı istiyorlar" diye açıklama yaptı.Yarı finalde İranlı Amir Zare'yi mağlup ettik sonra yaptığı taç ve kemer hareketlerinin hatırlaması üzerine Taha Akgül, "Tarzım da değil. Gürcü sporcu ile yıllardır ezeli rekabet halindeyiz. En son olimpiyatta o da ben de ABD'li sporcuya kaybettik. Ama onun kazanmasını istiyordum. Gerçekten biz kazandığımız müsabakalardan sonra birbirimizi tebrik ettik. Saygı ve sevgi çerçevesinde maçlarımızı bitirdik. Taçkın hareketlerde bulunmadık. Fair-play içerisinde yaptık. Gürcü, sporcu hep bu halimle tebrik ederim. Maçtan önce geldi, ‘Senin kazanmanı istiyorum' dedi. İranlı sporcu 2021'de Oslo'daki Dünya Şampiyonası'nda biz de şampiyonuz, ben hiç yapmadım öyle kral hareketi, taç hareketi. 2021'de yanlış tavır sergilediğini düşünüyorum. Ben ona cevap olsun diye yaptım. 2021 Dünya Şampiyonası'na hazır gitmemiştim. Tatilden çıktım, Oslo'ya gittim. Bunun onun rövanşıydı. Çok iyi hazırlandım. Final maçım olduğunu biliyordum. Çünkü geçen yılın dünya şampiyonu ve favori isimle yaptım. Son saniyelerde gelmesi sevincimi daha da arttırdı. Çünkü zor geçti müsabaka. Böyle bir cevap vermek istedim. Bunu planlamıştım. Ona yaptığı hareketi yakıştırmadığı için ben de o hareketi yaptım. Aslında benim de tarzım değil" diyerek sözlerini tamamladı.