Taha Duymaz hangi estetik işlemleri yaptırdı? Taha Duymaz'ın estetikli halini gören takipçileri inanamadı!

Taha Duymaz







Değişime uğrayan çocuk yıldızlar





18 yaşında olan ve yemek yapmayı çok sevdiğini her fırsatta takipçilerine gösteren sosyal medya fenomeni Taha Duymaz estetik operasyon sonucu çok fazla değişti. Taha Duymaz'ın son halini görenler merakla hangi operasyonları geçirdiğini araştırmaya başladı. Taha Duymaz'ın estetikleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Hatay Yaylıdağ ilçesinde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz sosyal medyada yaşadığı köyde küçük mutfaklarında yemek yapıp video paylaşmasıyla kısa süre içinde binlerce insana ulaşmayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Taha Duymaz'ın burnunu estetik yaptırdığı ve görünümünün epey değişmesi insanları şaşırttı.Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle adını duyuran çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi de değişimiyle insanları şaşırtıyor. Emir Berke Zincidi sosyal medyayı aktif kullanıyor ve görünene göre spor yapmayı epey seviyor. Emir Berke Zincidi 4 Ekim 2005 yılında Ankara'da dünyaya gözlerini açmıştır. Babası Berkant, annesi ise Sevgi Zincidi'dir. Emir Berke Zincidi'nin babası da modeldir. Emir Berke ise ailesi tarafından daha iki yaşındayken bir ajansa kayıt ettirilmiş ve birçok reklam filminde yer almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle tanınıp sevilen Emir Berke Zincidi, 2014 senesinde ise Küçük Ağa dizisinde başrolü üstlenmiş ve Mehmetcan karakterine hayat vermiştir. Emir Berke Zincidi 2009 senesinde Bu Kalp Seni Unutur Mu dizisinde, 2010 ve 2013 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde, 2013 senesinde Hititya: Madalyonun Sırrı filminde, 2013 ve 2014 senelerinde Muhteşem Yüzyıl dizisinde, 2014 senesinde Küçük Ağa dizisinde yer almıştır.En çok değişimiyle şaşırtan isimlerden biri de Poyraz Karayel dizisinin Sinan'ı Ataberk Mutlu oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kulanan Ataberk Mutlu çocukluğunun aksine oyunculuk hayatına son vermiş durumda. Günümüzde 16 yaşında olan Ataberk Mutlu, Sinan karakterini canlandırdığı zamanlarda sıcakkanlılığı, zekası ve konuşkanlığı ile insanların kalbinde taht kurmayı başarmıştı. 14 Haziran 2005 senesinde doğan ataberk Mutlu 4 buçuk yaşındayken ailesi tarafından ajansa kaydettirilmiş ve oyunculuk deneyimini ilk olarak Danino Süt reklamında yaşamıştır. İlk dizi tecrübesi ise Cuma'ya Kalsa dizisindeki Berk karakteridir. Ataberk Mutlu annesi, babası ve kardeşi ile birlikte yaşıyor. Ataberk Mutlu dizi oyunculuğunun yanında birçok tiyatro oyunu tecrübesine de sahiptir. İlk tiyatro deneyimi ise Saint-Exupery'nin Küçük Prens oyunu ile olmuştur. Son dizi oyunculuğunu ise Şevkat Yerimdar dizisinde Emrecan karakteri ile yapmıştır.Eskilerin Üvey Baba dizisiyle küçükken tanınan ve son halinin görenleri epey şaşırttığı bir diğer isim de Burçin Abdullah oldu. Burçin Abdullah, Üvey Baba dizisinde Lamia karakterini canlandırmış ve insanların sevgisini kazanmıştır. Küçüklüğünde de güzelliğiyle övgüler alan Burçin Abdullah'ın şimdilerde de güzelliği göz kamaştırıyor. Şu an 34 yaşında olan Burçin Abdullah Amerika'da yüksek lisans yapmıştır fakat mesleğini oyunculuk olarak seçtiğini de söylemektedir. 26 Ocak 2018 senesinde Salih Maraş ile evlenmiş ve aynı yıl oğlu Kaan dünyaya gelmiştir. Burçin Abdullah, Diriliş Ertuğrul dizisinde Hafsa Hatun karakterine hayat vermiştir. Günümüzde ise Kalp Yarası dizisinde Leman karakterini canlandırmaktadır.Eski zamanların en çok sevilen dizilerinden olan Bücür Cadı dizisinin çocuk oyuncusu Zeliş karakterine hayat veren Merve Erdoğan'ın değişimi de insanları şaşırtıyor. Son zamanlarda oyunculuktan uzak durduğu bilinen Merve Erdoğan sosyal medyayı aktif kullanıyor ve hayranları tarafından güzelliği ile birçok övgü alıyor. Oyuncu ve müzisyen Mert Cari ile de dünya evine girmişlerdir. Merve Erdoğan, kendisini oyunculuğa annesinin teşvik ettiğini, bir gün Taksim'de annesiyle dolaşırken bir ajans sahibinin onları görüp Merve'yi çok beğendiğini söyleyerek ajansa kaydetmesini ve ertesi gün ise dizi teklifi gelmesiyle başladığını anlatıyor.Son zamanlardaki değişimiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isimlerden biri de Taha Duymaz. Taha Duymaz'ın 1.2 milyon takipçisi bulunuyor. Geçirdiği estetik ise onun epey değiştiğini gösteriyor.Bir zamanların efsane dizisi Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si de en çok değişen karakterlerden biri. Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli, oyunculuk kariyerini bıraktığını, hukuk fakültesine devam ettiğini ve amacının adli tıp konusunda uzman bir avukat olmak olduğunu belirtiyor. Günümüzde 20 yaşında olan Şebnem Ceceli, televizyonlardan uzak durduğunu ve tüm hedefinin kariyeri olduğunu da belirtiyor. Aynı zamanda Şebnem Ceceli girişimci bir ruha sahip. Ceceli'nin Little Satisfying Things adını verdiği bir kırtasiye markası olduğu biliniyor.En çok değişim gösteren çocuk oyunculardan biri de Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent karakteri. Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip. Son zamanlarda Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Batuhan Karacakaya'nın çocukluk haliyle şimdiki hali insanları epey şaşırtıyor.Bir diğer çok değişen çocuk oyunculardan biri de Sihirli Annem dizisinin Çilek'i oldu. Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri. 4 senelik ilişkisiyle de oldukça dikkat çeken ve sevilen Zeynep Özkaya'nın eski hali ile yeni hali insanları çok fazla şaşırtıyor. Zeynep Özkaya güzelliği ile sosyal medya üzerinde takipçileri ve hayranlarından övgüler almaya devam ediyor.