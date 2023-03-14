Taha Duymaz'ın annesi ilk kez görüldü! CZN Burak paylaştı: 3 çocuğunu kaybetmişti... Yürek burkan görüntü!







TAHA DUYMAZ’IN CESEDİ YORGANA SARILI HALDE BULUNMUŞTU... ACILI ANNE MERYEM DUYMAZ’I ZİYARET EDEN CZN BURAK KAHRETTİ SOSYAL MEDYA: NASIL DA ÇÖKMÜŞ







CESEDİ YORGANA SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Yaşadığımız deprem felaketinde herkesin çok yakından sosyal medyadan tanıdığı Taha Duymazda depreme yakalanıp enkaz altında kalanlardandı aile fertleri ve CZN Burak gibi birçok arkadaşı da Taha duymazın enkazdan sağ çıkması için günlerce beklemişlerdi, hala deprem bölgesinde olan CZN Burak Taha Duymazın acılı annesini de unutmadı ve ziyaret etti. Detaylar haberimizde…Sosyal Medya’da yaptığı yemeklerle tanınan Taha Duymaz deprem de enkaz altında kalmıştı. Günler sonra ekipler cansız bedeni yorgan sarılmış halde enkazdan çıkarmışlardı. Evlatlarını kaybeden Acılı anne Meryem Duymazı ziyaret eden CZN Burak’ın paylaştığı görüntüler herkesin kalbini acıttı. Sosyal medyada, "Nasıl da çökmüş, nasıl da yıkılmış Allah sabır versin çok zor”, "Kadın evlat acısıyla 10 yıl yaşlanmış" yorumları yapıldı. Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketlerinin 12. gününde Taha Duymazın cansız bedeni Kardeşiyle beraber enkazdan çıkarılmıştı. Şu an deprem bölgesinde bulunan CZN Burak arkadaşı Taha duymazın annesini ziyaret etmeyi de ihmal etmedi ve Meryem hanımı görenler evlatlarını kaybetmiş annenin acısını yüreklerinde hissettiler.Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrasında hepimiz birçok yaşam mucizesine de ölüm acısına da şahit olduk. Sosyal medyada yaptığı yemek paylaşımları ile sosyal medya fenomeni olup 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Taha Duymaz da kardeşleri ve halası ile enkaz altında kalmışlardı.Genç fenomenin bir arkadaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyurken depreme yakalanan kalan Taha Duymaz'ın enkazdan yorgana sarılı halde çıkarıldığını söyledi. CZN Burak, TikTok'ta paylaştığı yemek videosuyla tanınan Taha Duymazın altında kaldığı enkazın başında onu bulmak için çok büyük bir çaba sarf etmişti. CZN Burak deprem bölgesinde halen hazırda yardımlar yapamaya devam ederken arkadaşı Taha Duymazın acılı ailesini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Asrın felaketi olan depremler de Hatay da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Taha Duymazın acılı ailesini ziyaret etti. CZN Burak sosyal medyadan paylaştığı görüntüler de evlatlarını kaybeden Meryem Duymazı gören herkes çok üzüldü ve acılı anneye yorum yağdı. 3 evladını yaşanılan felakette kaybeden anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak ziyaret esnasında çektiği bazı görüntüleri paylaştı. CZN Burak Taha Duymaz'ın annesini paylaşınca görenler, "Nasıl da çökmüş, nasıl da yıkılmış Allah sabır versin çok zor”, "Kadın evlat acısıyla 10 yıl yaşlanmış" yorumlarında bulundu. CZN Burak ayrıca "Meryem anne çok üzgün iyi olmaya çalışıyor, herkesin selamını ilettim. Bir nebze olsun mutlu oldu." dedi. Deprem felaketinin üzerinden 12 gün geçtiğinde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın mevlidinden görüntü paylaşan kardeşi daha sonra da kardeşlerinin mezarını paylaştı.Sosyal medyada birçok kişinin severek takip ettiği Taha Duymaz'ın mezarını görenler kahroldu.