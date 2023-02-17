Taha Duymaz'ın hakkındaki acı gerçek ortaya çıktı! Meğer depremden saatler önce...







GÜNLERDİR HATAY'DA ENKAZ ALTINDA... FENOMEN TAHA DUYMAZ DEPREMDEN SAATLER ÖNCE ISRARLARA RAĞMEN O EVE GİTMİŞ! "KALBİM SIKIŞIYOR"







KARDEŞLERİNİN YANINDA OLMAK İSTEMİŞ

Taha Duymaz, kendi imkanlarıyla yaptığı yemeklerle Türkiye'de tanındı. Çocukluğunda zorbalığa maruz kaldığı için burnu ve kulaklarını yaptıran ünlü fenomen, Hatay'da halasının evinde meydana gelen büyük felakette enkaz altında günlerce kaldı. Depremden birkaç saat önce, kardeşlerinin yanına giderek "Kalbim sıkışıyor" dediği iddia ediliyor.Taha Duymaz, TikTok hesabındaki yemek çekimleriyle ün kazanmış bir fenomendir. Zorbalığa maruz kaldığı çocukluk döneminden sonra burun ve kulak estetiği yaptırmıştır. Kendisi 2003 doğumlu ve 12 kardeşi vardır. Deprem sırasında halasının evinde bulunan Duymaz, depremden önce "Kalbim sıkışıyor" diyerek kardeşlerinin yanına gitmişti. Olay, Hatay'da meydana gelmiştir.Ragıb Narin, enkaz çalışmalarının son durumunu paylaşırken aynı zamanda Taha Duymaz'ın son sözleri niteliğindeki ifadelerini de aktardı. Narin'in paylaşımında, yetkililerin enkazın Hatay'ın en riskli üçüncü enkazı olduğunu söylediği ve Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı anın öncesine dair detaylar yer aldı. Taha Duymaz'ın, kardeşinin doğum günü için ablasında kaldığı sırada kardeşi tarafından çağrıldığı ancak eniştesinin "gitme" uyarısına rağmen "kalbim sıkışıyor kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum" dediği ifade edildi. Ayrıca halalarının evinin giriş katında olduğu için evi üç defa kilitlediği belirtildi ve Narin, "Bunların hepsi tesadüf mü yoksa yazılmış mı bazı şeyler?" şeklinde bir soru yöneltti.